Alerten d'estafadors que reclamen diners per alliberar un familiar detingut

Els Mossos d'Esquadra han alertat d'una nova modalitat d'estafa adreçada especialment a persones d'edat avançada en què se'ls intenta convèncer que un familiar directe ha estat detingut per haver comès algun delicte greu. Els estafadors miren d'aprofitar la reacció de xoc de l'estafat per assegurar-li que la persona quedarà en llibertat a canvi de diners. Hi ha casos en què, fins i tot, li faciliten un taxi perquè vagi a buscar els diners. Els Mossos adverteixen que aquesta mateixa tarda hi ha hagut diversos casos d'aquest tipus. Una de les víctimes és una dona de 94 anys, que ha rebut la trucada d'un presumpte advocat que l'ha convençut per pagar 4.000 euros i algunes joies perquè un seu fill fos alliberat.

El presumpte advocat li ha dit que el seu fill estava arrestat per un delicte greu i que només sortiria en llibertat si pagava. La víctima ha preparat els diners i les joies i l'estafador ha passat per casa seva per endur-s'ho tot, segons indiquen els Mossos.

En un altre cas, una dona també ha rebut una trucada de persones que es feien passar per mossos i directament li demanaven una fiança perquè el seu fill estava detingut per haver atropellat una persona. En aquest cas, els mateixos estafadors han passat a recollir els diners per casa seva.

En altres episodis, amb la mateixa mecànica, els delinqüents no han aconseguit el botí. En aquests casos els demanaven entre 40.000 i 70.000 euros. La policia indica que en un d'aquests incidents la intervenció d'un taxista ha estat "determinant" per evitar l'estafa. Els estafadors havien enviat el taxi a casa de la víctima perquè anés al banc a treure els diners. Durant el trajecte, la dona s'ha mostrat molt nerviosa i li ha explicat al taxista, que l'ha animat a avisar els Mossos d'Esquadra.

El 4 de desembre els Mossos van detenir un home de 27 anys que es feia passar per advocat i que havia intentat estafar una dona d'edat avançada amb el mateix modus operandi. Els agents va impedir que l'estafa es consumés quan la dona ja era al banc per treure els diners.

Segons dades del cos policial, les estafes a la gent gran el primer semestre de l'any van pujar un 49% en relació al mateix període del 2017.