Borrell recorda que es podria enviar policia estatal a Catalunya sense el 155

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha advertit aquest divendres de nou que el seu executiu té la potestat d'enviar forces de seguretat de l'Estat a Catalunya per suplir la tasca dels Mossos sense necessitat d'activar "el procés llarg i políticament complex del 155". Segons el ministre, el 21 de desembre serà la "prova del cotó" de la voluntat política de la Generalitat i la capacitat de la seva policia per garantir el normal funcionament de la reunió del Consell de Ministres. Fins ara, ha dit en una entrevista a la COPE, "hem vist episodis puntuals i concrets però lamentables on els Mossos no han pogut o no els han deixat mantenir l'ordre públic" i "això no pot passar".

El ministre ha recordat que el manteniment de l'ordre púbic a Catalunya és competència de la Generalitat i que el govern espanyol va "advertir seriosament" mitjançant les cartes de tres dels seus ministres dirigides al Govern que "si torna a passar serà clar que la Generalitat no és capaç de mantenir l'ordre públic".

En aquest sentit, ha recordat que en cas que es tornin a produir situacions semblants "no cal acudir al 155" perquè "d'acord a les lleis de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat l'administració central pot mobilitzar forces estatals per suplir la incapacitat o la manca de voluntat política de mantenir l'ordre públic".

Segons Borrell, si es donés aquest cas "la Guàrdia Civil i la Policia Nacional hauria de passar a fer aquesta funció" i per a fer-ho possible n'hi hauria prou amb la legislació ordinària. "Per això no cal el procés llarg i políticament complex del 155".

"És important saber si la Generalitat és capaç de controlar la situació", ha dit, "perquè no es pot acceptar que diguin que el Consell de Ministres no es pot reunir a Barcelona".