Confirmen la condemna al vicepresident de Vox per «irregularitats comptables»

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a un dirigent de Vox. Es tracta del vicepresident primer, Víctor González Coello, condemnat per l'Audiència de Lleó per "irregularitats comptables" en una de les seves empreses –Marmoleria Leonesa- a la que va portar a fer fallida, segons avança 'El País' i ha confirmat l'ACN. El dirigent de la formació ultradretana va recórrer la decisió fins a l'última instància –el Suprem-, però la Sala Civil no li ha admès el recurs i, per tant, ha confirmat la condemna. No podrà administrar béns aliens durant 3 anys. González va fer-se càrrec de l'empresa el 2008 i cinc anys més tard l'empresa va entrar en concurs de creditors, va tancar i va deixar sense feina més de 60 treballadors.

El 2015, un jutjat mercantil de Lleó va sancionar González Coello amb una inhabilitació durant 3 anys per administrar béns aliens. Una decisió que després va avalar l'Audiència de Lleó i que el dirigent de Vox ha portat fins al Suprem.

El 17 de gener d'aquest 2018, la Sala Civil del Tribunal Suprem va decidir no admetre el recurs presentat per dirigent de Vox per "falta de fonamentació". En tractar-se de la màxima instància judicial a l'Estat, la sentència de l'Audiència de Lleó és ferma i, per tant, es confirma la inhabilitació durant 3 anys per haver comès "irregularitats comptables rellevants" al capdavant d'una de les seves empreses i haver-la portat a tancar.