Joan Tardà (ERC) diu que la república «no es construeix amb passamuntanyes»

El diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha rebutjat aquest dijous les protestes previstes pels Comitès de Defensa de la República (CDRs) per al proper 21 de desembre, amb motiu de la celebració del Consell de Ministres a Barcelona, i sobre la vaga de fam que protagonitzen els presos sobiranistes de JxCat ha assenyalat que ERC no la considera «necessària». «El Govern espanyol té tot el dret a fer on vulgui el Consell de Ministres i la ciutadania té tot el dret d'entendre que no és una decisió encertada», va assegurar en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press.

En aquest sentit, ha assenyalat que celebrar la reunió ministerial la mateixa jornada que es compleix l'aniversari dels comicis catalans convocats en virtut de l'aplicació del 155 «pot entendre's com una provocació» per alguns sectors.

Si bé el dirigent d'Esquerra s'ha deslligat de les mobilitzacions previstes pels CDRs contra la presència de l'Executiu central a Barcelona. «Crec que que la República catalana no la construirem amb passamuntanyes. Tenim clar com ha d'implementar-se la República: per acumulació de forces», va assenyalar.

Segons Tardà, l'independentisme ha demostrat que l'única via possible és la cívica i pacífica, i ha assegurat que «si hi ha sang» la independència no valdria la pena. «Tot comença i tot acaba en la democràcia», va subratllar.



«Sentir-vos a l'altre costat»

L'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, que es troba a la presó de Lledoners acusat de rebel·lió pel Procés, va assegurar ahir que «no entén» els que donen suport als polítics independentistes empresonats que es mantenen en vaga de fam «amb la cara tapada».

Coincidint amb la seva desena jornada de vaga de fam, el polític independentista ha publicat un missatge a Twitter en què diu: «Agraeixo totes les mostres de suport, però no entenc que se'ns reivindiqui amb la cara tapada».

«Llibertat és sentir-vos a l'altre costat i saber que no estem tots», tanca el missatge, en què també recorda que estan en vaga per «denunciar el bloqueig del TC», que en no resoldre els seus recursos impedeix que puguin acudir a la justícia europea. Forn es pronuncia així en la mateixa línia que ja ho va fer el president de JxCat al Parlament, Jordi Sànchez, que va reclamar: «Hem de desterrar els aldarulls i cares tapades a les nostres mobilitzacions».