Levy (PP) planteja al Govern espanyol prendre el control dels Mossos de cara al Consell de Ministres

La sotssecretària Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha demanat aquest divendres al Govern central que enviï prou efectius de la Policia Nacional per garantir la seguretat del Consell de Ministres del 21 de desembre a Barcelona i, si amb això no n'hi ha prou, que "prengui el control dels Mossos d'Esquadra".

En declaracions dels periodistes per presentar una iniciativa del PP al Congrés, ha criticat que el president de la Generalitat, Quim Torra, "encoratja els violents" a Catalunya, per aquest motiu els populars dubten que pugui liderar amb correcció la policia autonòmica catalana.

També ha plantejat que l'Estat prengui el control dels Mossos perquè la setmana passada, quan els agents van fer càrregues policials a Girona i Terrassa (Barcelona), Torra no ho va defensar i va voler emprendre "una purga" de la policia autonòmica que els populars troben intolerable.

El PP considera que la Generalitat està actuant "més com una caserna de militància activista" que amb la lleialtat institucional que hauria de tenir un govern autonòmic, per la qual cosa ha conclòs que el Govern central hauria d'actuar.

La dirigent del PP i diputada del Parlament també ha interpretat que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, està actuant amb feblesa cap als independentistes catalans, quan el que hauria de fer és "parar els peus" a la Generalitat.



«Consell bunqueritzat»



El PP ha lamentat que hagi de celebrar-se un "Consell de Ministres bunqueritzat" perquè entitats com l'ANC i Òmnium Cultural estan promovent actes de protesta contra la reunió del Govern central divendres vinent a Barcelona.

Levy també ha criticat el "festeig amorós" de Sánchez a Torra, en al·lusió a la carta que la Vicepresidència del Govern espanyol ha enviat a Torra per proposar-li formalment una reunió de cara al 21 de desembre, aprofitant que se celebra el Consell de Ministres a la ciutat catalana.

El PP opina que, abans d'enviar cartes al president de la Generalitat, el primer que hauria d'exigir-li seria que es retractés de les "paraules tan greus" que ha pronunciat en suport a la via eslovena cap a la independència.

El PP no s'oposa a una reunió entre Sánchez i Torra perquè sempre hauria de ser "positiu" una trobada entre el líder del Govern central i un president autonòmic, però ha lamentat que Torra ha fet declaracions molt preocupants aquestes darreres setmanes.

Si se celebra aquesta reunió, ha demanat que no es converteixi en un passeig" pels jardins com va passar en la reunió del juliol a La Moncloa entre Sánchez i Torra, sinó que serveixi perquè el primer deixi clar al segon que no podrà seguir encoratjat la violència com ho fa, segons el parer dels populars.