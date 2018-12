Els professors de religió plantegen a Educació els continguts d´una eventual matèria de cultura religiosa

El sindicat majoritari dels professors de religió, AMRC, ha elaborat una proposta sobre una eventual matèria de cultura religiosa a les escoles, que aquesta setmana han traslladat al Departament d'Educació. Després que el conseller, Josep Bargalló, manifestés la voluntat de modificar l'actual matèria de religió cap a una assignatura més transversal, l'AMRC ha treballat el contingut i el tractament que hauria de tenir la matèria respectant els acords entre l'Estat i l'Església. Per l'AMRC es pot treballar la religió a les aules des del respecte a la pluralitat de la societat i contribuir a la competència transcendent de tot l'alumnat. Pels professors de religió, és un tema que cal treballar ''sense pressa'' però ho veuen possible aplicar de cara al curs 2020-2021.

Un dels ideòlegs d'aquesta proposta, el delegat sindical Jaume Codina, defensa que cal oferir una formació integral a tots els alumnes i que des de l'ensenyament de la religió es pot respectar la pluralitat i la diversitat religiosa de tots els alumnes que conformen una aula. Per Codina, l'experiència demostra que quan conflueixen alumnes de diferents religions en un mateix grup, cadascun ''aporta el seu'', i per tant, es pot ensenyar la pluralitat religiosa i a la vegada les arrels cristianes i catòliques de la cultura catalana. Considera, per tant, que el contingut pot ser ''molt ample i molt divers'' sempre que s'adapti a cada etapa educativa.

En aquest sentit, la proposta de l'AMRC estipula que a Educació Primària es treballin coneixements generals, amb una primera aproximació al fenomen religiós i al concepte pròpiament de religió, fent especial atenció a les principals religions presents al país i a l'entorn social mes immediat, i per tant, partint de la realitat a l'aula. També planteja que es treballi la presència de la religió durant les festes i tradicions, una aproximació als textos més importants de les tradicions religioses de la societat així com una primera aproximació a la simbologia religiosa.

A Secundària, en canvi, es proposa aprofundir en el fenomen religiós i la transcendència, la distinció entre la religió i la màgia o les sectes, el pluralisme religiós, les tradicions religioses a tots els continents. A la vegada, també es plantejaria treballar els llocs de culte i la presència de la religió en les diferents manifestacions artístiques. Per al Batxillerat i els Cicles Formatius, el sindicat aposta per aprofundir en conceptes com el diàleg interreligiós, o entre religió i ciència, i a més, començar a treballar aspectes com els nous desafiaments i les creences religioses o la contribució de la religió a la pau mundial.

Aquest sindicat recalca que la seva proposta respecta els acords entre l'estat espanyol i la Santa Seu ja que recorden que en aquests convenis es parla de la presència de la religió catòlica però no es diu, en cap cas, que la religió catòlica hagi de ser ''exclusiva'' a les escoles, i per això, creu que el plantejament que han dissenyat compleix el marc normatiu actual.

D'aquesta manera, asseguren des del sindicat, es podria fer una assignatura per a tot l'alumnat que podria comptar amb l'acceptació de les famílies com ja passa a les escoles concertades que han optat per aquesta via. També consideren que seria viable amb la plantilla actual de professorat sense generar despesa pressupostària addicional.

Codina també admet que, en matèria de religió, les famílies volen que els fills segueixin el plantejament familiar tant si és religiós, com agnòstic o ateu, però assenyala que la convivència entre diferents religions dins d'una aula i el seu tractament, pot ajudar-los i contribuir a la seva definició amb la transcendència.

Els delegats sindicals s'han reunit aquesta setmana amb el director general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Josep Vallcorba. Els representants del sindicat s'han mostrat satisfets de la trobada mentre que des del Departament d'Educació, s'han compromès a estudiar la proposta i valorar-la. També asseguren que la intenció és poder buscar més interlocutors per acabar de donar forma a aquesta possible assignatura de cultura religiosa.

La presidenta del sindicat, Susana Vilar, ha recalcat que és una feina que s'ha de fer ''a poc a poc i sense pressa'', perquè ja fa molt temps que el debat sobre la religió al sistema educatiu esta candent. Per això, per al curs vinent ho veu ''precipitat'' però en canvi si que considera que podrien ser canvis viables a partir del curs 2020-2021.