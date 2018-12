Sánchez vol reunir-se amb Torra però rebutja una 'cimera'

El Govern central ofereix a la Generalitat una trobada amb "format president-president", i no una cimera, com a única opció amb motiu de la celebració del Consell de Ministres el dia 21 a Barcelona, segons la decisió que ha pres el mateix Sánchez i han confirmat fonts de Moncloa.

D'aquesta manera, es rebutja el plantejament de la Generalitat que la trobada entre el president Pedro Sánchez i el president català, Quim Torra, inclogui la participació del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés, i de la consellera de Presidència i portaveu, Elsa Artadi, i els seus homòlegs del Govern.

La mateixa portaveu del Govern central, Isabel Celaá, ha dit en la roda de premsa després del Consell de Ministres d'avui, que la reunió del pròxim dia 21 a Barcelona "no és una cimera", sinó un Consell de Ministres amb el "format habitual" i ha instat l'amfitrió a comportar-se "segons els usos i costums" en aquests casos.

Celaá ha assegurat que el Govern central es reuneix a Barcelona com es va reunir a Sevilla o com d'aquí a dos mesos podrà fer-ho en un altre lloc. "El format és el que és", ha puntualitzat, "un Consell de Ministres que se celebra en un lloc del territori" i que suposa una "oportunitat" d'una reunió de Sánchez amb Torra.

"Sense perjudici que aquí no hi ha ningú irracional", ha puntualitzat, i el Govern actuarà amb la "màxima normalitat possible".

Pel que fa als temes a abordar en una reunió entre els dos presidents, i que Torra pugui parlar d'autodeterminació, Celáa ha assegurat que no existeix "cap delimitació", igual que quan es va produir l'anterior reunió a la Moncloa, i "no hi ha censura prèvia" sobre això.

Però ha puntualitzat que, en tot cas, Sánchez parlarà sobre "l'encarrilament del conflicte per a Catalunya que no és un altre que diàleg dins de la Constitució".

"No hi ha una altra sortida", ha afirmat Celaá, qui ha insistit en la necessitat que les forces catalanes dialoguin entre elles i arribin a un acord entre nacionalistes i no nacionalistes per a un nou Estatut.

A més, ha mostrat la seva confiança en que els Mossos d'Esquadra actuaran el pròxim dia 21 amb criteris "policials i professionals" per garantir la seguretat i compliran amb el seu deure, igual que "tot el món".