Traslladen Jordi Turull a la infermeria de la presó de Lledoners per la vaga de fam

L'exconseller i diputat de JxCat Jordi Turull ha estat traslladat avui a la infermeria de la presó de Lledoners on està intern, per indicació facultativa, al ressentir el seu estat de salut després de tretze dies en vaga de fam.



Segons han informat fonts penitenciàries, Turull es troba a les dependències de la infermeria de Lledoners per ser assistit pels equips sanitaris, tot i que no es preveu començar a alimentar-lo.



En el cas que empitjori la salut de l'exconseller, seria traslladat a l'hospital penitenciari de Terrassa (Barcelona), on ingressen els reclusos que necessiten ser atesos en un centre sanitari.



En un missatge a Twitter, el metge personal de Jordi Sànchez i Turull i president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha informat que quan es compleixen dues setmanes de l'inici del dejuni, "malgrat mantenir-se estable, el temps transcorregut i la situació individual fa aconsellable" el trasllat a la infermeria de l'exconseller.





Aquesta nit farà 2 setmanes que @jordialapreso i @jorditurull van iniciar vaga de fam. Malgrat mantenir-se estables, el temps transcorregut i la situació individual fa aconsellable que ara @jorditurull sigui traslladat a la infermeria del centre penitenciari de Lledoners — Jaume Padrós ?? (@jaumepadros) December 14, 2018

El meu cos a la presó, el meu cor a Catalunyahttps://t.co/cuLuJKmBfe — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) December 14, 2018

Fonts sanitàries han assenyalat a Efe que l'estat de salut de l'exconseller no presenta cap signe d'alarma, encara que en les últimes hores ha començat a mostrar símptomes de cansament i abatiment, propis de gairebé dues setmanes sense ingerir aliments sòlids, més enllà d'aigua amb glucosa i minerals.Aquesta situació, han afegit les mateixes fonts, aconsella el trasllat dea la infermeria de Lledoners per ser sotmès als controls mèdics necessaris.Les mateixes fonts adverteixen que els quatre líders independentistes presos entraran la setmana que ve en una etapa crítica per al seu estat de salut, atès que la vaga de fam pot començar a fer efecte en ells, i és probable que s'hagi d'ingressar en infermeria a tots ells per fer-los seguiments.Aquest divendres, en el seu perfil de Twitter,ha fet públic, fa unes cinc hores, el següent missatge: "El Tribunal Constitucional resol les peticions que no activen la via europea. Quan la via apunta a Estrasburg dilata la seva resolució. On queden els nostres drets fonamentals?"