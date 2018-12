Valls demana a Sánchez que el 21-D es reuneixi amb els presidents de tots els partits del Parlament

El candidat a l'alcaldia de Barcelona Manuel Valls creu que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hauria d'aprofitar la reunió del Consell de Ministres a Barcelona del 21 de desembre per reunir-se amb els presidents de tots els grups al Parlament, que representen "tots els catalans". Així ho ha manifestat en una entrevista a la 'Cadena Cope'. D'altra banda, ha considerat que els partits constitucionalistes haurien de pactar més sobre la qüestió de Catalunya per no deixar espai al "populisme i al separatisme". Així mateix, ha considerat "molt perillós" que es deixi el govern espanyol en mans d'aquests dos sectors.

Valls assegura que preocupa què pot passar el pròxim 21 de desembre, coincidint amb la reunió del Consell de Ministres a Barcelona i les protestes convocades. I ha demanat a la Generalitat i a l'Ajuntament que tinguin "respecte" perquè el govern espanyol té dret a organitzar la reunió a la capital catalana. En aquest context, ha afirmat que "és un moment molt important per la llibertat, la convivència i l'estat de dret".

El candidat a l'alcaldia ha assenyalat el separatisme com "el perill màxim" per a Barcelona i ha alertat que la campanya de les municipals podria centrar-se en la ciutat "com a capital de la república imaginària absurda".

Preguntat sobre què fa malament el president Sánchez respecte a Catalunya, Valls ha considerat que els partits constitucionalistes haurien de parlar més i ser capaços de pactar sobre temes com la qüestió catalana. "Si Sánchez ve a presidir el Consell de Ministres la setmana que ve hauria de veure tots els presidents de grups del Parlament, que representen tots els catalans. El diàleg es amb tots", ha defensat. El govern espanyol ha demanat formalment una reunió entre presidents per al mateix 21 de desembre, i des de la Generalitat no es descarta aquesta trobada.