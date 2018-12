Diana Riba serà la número dos d'ERC a les eleccions europees

Diana Riba, la parella de Raül Romeva, serà la número dos d'ERC a les properes eleccions europees. Ho ha aprovat aquest dissabte el Consell Nacional dels republicans, que també ha avalat la candidatura conjunta amb les formacions Eh Bildu, BNG i oberta a "altres forces sobiranistes i de progrés", segons ha indicat el número tres d'ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès. Riba ha explicat que fa una setmana va rebre una trucada de Romeva des de la presó de Lledoners en què li va dir que Oriol Junqueras la volia com a número dos a la llista. 'He dit que sí perquè fa més d'un any que la meva vida va fer un tomb.

Perquè cal que siguem la veu dels presos', ha dit.

"Estem molt satisfets que avui haguem pogut decidir en aquest Consell Nacional la persona que acompanyarà com a número dos a l'Oriol Junqueras en aquestes eleccions europees per defensar els drets de tots els represaliats, els valors de la democràcia i la llibertat. Moltes gràcies Diana Riba per acceptar aquest repte". Així ha anunciat Pere Aragonès la proclamació de Diana Riba com a número dos d'ERC en la llista conjunta amb què els republicans es presentaran a les properes eleccions europees.

"L'Oriol et demana que siguis a les llistes europees", li va dir Raül Romeva a Riba fa tan sols una setmana. "M'ho vaig pensar i al final vaig dir que sí. Fa més d'un any que vaig veure clar que davant d'aquells que volen que la seva veu estigui tancada en una presó, els altres hem de ser-hi per donar-los-hi i perquè soni ben alta i clara". "En l'entorn europeu hi tenim moltíssima feina a fer", ha afegit Riba.

D'altra banda, Aragonès ha celebrat l'aval del Consell Nacional a una candidatura conjunta, que ha definit com a "bloc de progrés". Una candidatura, ha afegit, "per una Europa social, democràtica que respecti els seus pobles". Al costat d'EH Bildu i el BNG, Aragonès no ha tancat la porta a altres "formacions sobiranistes, republicanes i progressistes".