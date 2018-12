Els nou dirigents presos demanen "serenor i fermesa" en una carta conjunta

En una carta conjunta aquest dissabte a Vilaweb i 'El Punt Avui', els nou dirigents independentistes empresonats –Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Turull- fan una crida a la serenor i la fermesa. "De la mateixa manera que podem entendre la necessitat d'esbravar la impotència també hem de dir clarament que això, lluny d'afavorir la nostra causa, la perjudicaria, igual que també perjudicaria els objectius polítics del país que volem i pels quals som aquí empresonats pendents d'un judici polític", escriuen. Asseguren també que afronten el judici al Tribunal Suprem amb "plena consciència i responsabilitat" i asseguren que quan declarin mantindran "el cap ben alt". "No renunciarem, no capitularem, no ens rendirem", afirmen.