La Generalitat s'obre a acceptar la reunió entre Sánchez i Torra el 21-D

El president espanyol, Pedro Sánchez, va reiterar ahir el seu desig de reunir-se divendres que ve amb Quim Torra i va subratllar que el temps que el president de la Generalitat inverteixi en parlar-li d'autodeterminació, ell l'utilitzarà per parlar de serveis públics i recuperació de l'estat del benestar.

Sánchez es va referir a la reunió del Consell de Ministres que se celebrarà a Barcelona divendres que ve, 21 de desembre, i a aquesta possible entrevista amb Torra durant la conferència de premsa que va oferir al Consell Europeu de Brussel·les, una proposta que la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va traslladar ahir per carta al president català.

En relació a la proposta de reunió, el Govern espanyol descartava ahir al migdia que hi pugui assistir el Govern en bloc, ja que no la plantegen com una «cimera».

Precisament, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va oferir a la seva homòloga estatal, Carmen Calvo, la possibilitat de negociar una reunió entre els presidents d'ambdós executius el pròxim 21 de desembre, dia en què l'equip de Pedro Sánchez té previst celebrar a Barcelona el Consell de Ministres que el govern espanyol celebra habitualment els divendres.

Aragonès va enviar una carta a Calvo a través de la qual contestava la petició formal. En aquesta missiva de contesta, Aragonès va reiterar la «voluntat» de l'executiu de Torra de «trobar els termes i continguts» per fer efectiva la reunió entre el mandatari català i l'espanyol. Aragonès també va explicar a Calvo que el Govern comparteix la «voluntat d'avançar en el camí del diàleg constructiu que ha d'acompanyar la relació» entre els dos executius. A més, li comunicava que, pel que fa a la col·laboració en les tasques vinculades a la preparació i desenvolupament de la reunió, els departaments implicats «treballen en coordinació» amb la delegació del govern espanyol a Catalunya. Des de Brusel·les, Sánchez va dir que «el temps que utilitzi Torra a parlar d'autodeterminació, si finalment ens reunim, jo el dedicaré a parlar de la precarietat laboral, de la qualitat dels serveis públics i de veure com podem reconstruir l'Estat del benestar, que desgraciadament durant aquests anys de crisi ha sortit molt danyat a la societat catalana». Paral·lelament, ahir fonts de l'executiu espanyol van descartar que s'intervinguin els Mossos d'Esquadra, tal i com s'havia insinuat en els darrers dies.

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va afirmar que seria «bo» que divendres que ve 21 a Barcelona es produís una reunió «dels dos governs». Considera que si no és possible una reunió dels dos governs en ple, almenys hi hauria d'haver Sánchez i «alguns ministres» amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i «alguns» consellers. El PP va veure ahir «positiu» que se celebri una trobada però el líder de Ciutadans, Albert Rivera, va lamentar que Sánchez envïi cartes i no «requeriments» a la Generalitat.



Sánchez serà a Barcelona dijous

Sánchez assistirà dijous que ve, dia 20, a l'acte de lliurament dels premis Ferrer Salat, que concedeix anualment la patronal Foment del Treball, acompanyat de sis ministres de l'àrea econòmica. El president ja serà així a Barcelona la vigília de la celebració del Consell de Ministres.