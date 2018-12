Jordi Sànchez: "Si perdem el relat de la no-violència ho perdrem tot"

El president del grup parlamentari de JxCat, pres a Lledoners, Jordi Sànchez, ha assegurat aquest dissabte que l'independentisme té l'obligació d'exercir la protesta no violentament: "Si perdem el relat de la no-violència ho perdrem tot", ha afirmat en una entrevista al 'Diari Ara', una setmana abans de les protestes anunciades contra la celebració del Consell de Ministres a Barcelona el 21 de desembre. "Les cares tapades no ens representen", ha recordat, en referència a les accions amb dels CDR. En el 15è dia de la vaga de fam, Sànchez ha valorat que l'"impacte" de la protesta ha provocat que el Tribunal Constitucional "obri el calaix" i resolgui alguns dels recursos de les seves defenses, "bloquejats" des de feia un any.

Pel que fa a la negociació dels pressupostos de l'Estat ha optat per fer palès que el govern espanyol no vol el suport dels independentistes: "Si ERC i el PDeCat s'emplacen a negociar els pressupostos de l'Estat, a Pedro Sánchez se li congelarà el somriure", ha afirmat.