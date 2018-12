El primer ministre eslovè, Marjan Sarec, va dir ahir que el seu país manté «excel·lents relacions» amb Espanya i va assegurar que no està «gaire satisfet» per la comparació amb Catalunya traçada pel president català, Quim Torra, perquè no existeix «cap paral·lelisme» entre els dos casos. «Tenim bones relacions amb Espanya i no ens agrada que Eslovènia s'utilitzi en aquesta lluita de la meitat de la població de Catalunya per la independència», va dir.