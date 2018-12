El pes de l'acollida de refugiats de Catalunya a l'estat espanyol ha passat de l'1 al 22% en dos anys

Fa dos anys, Catalunya tenia acollits 28 refugiats; actualment són 2.200. A l'estat espanyol, les xifres han variat dels 2.300 als 8.600 i per això, el pes de Catalunya ha passat de ser l'1% de tot l'Estat al 22%. Així ho ha manifestat el secretari d'Immigració, Oriol Amorós, en unes declaracions a l'ACN on defensa que s'han complert les peticions de l'ACNUR i altres organitzacions de defensa dels drets humans per incrementar. Admet que el ''volem acollir'' de Catalunya s'ha traduït ''en xifres'' i creu que cal que es tinguin totes les competències per poder fer un seguiment més acurat, sobretot, en inserció laboral. Constata que el programa català de mentoria, de moment, està donant bons resultats i als refugiats els ha estat més fàcil trobar feina.

Els darrers refugiats que han arribat a Catalunya són vuit dels migrants que a l'estiu van desembarcar a Malta. Aleshores, el Govern ja va mostrar la seva voluntat d'acollir part dels rescatats per l'Aquarius. Finalment, una cinquantena han arribat a l'estat espanyol i Catalunya ha assumit la proporció pel pes de la xarxa d'acollida.

Amorós defensa que el pla català és un complement de l'actual pla de refugi estatal per a que sigui ''més eficient''. Per això recorda que s'han empès mesures perquè aquest programa ''creixi i sigui de més qualitat'', amb l'objectiu fixat en la inserció laboral i social. ''Hem crescut més ràpid que ningú'', conclou Amorós, en matèria d'acollida, i per això demana que Catalunya pugui tenir totes les competències. ''Pensem que des de la proximitat es pot fer millor'', ressalta Amorós. Pel secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, no té sentit que la inserció laboral de 7,5 milions de catalans depengui dels programes de la Generalitat, i que en canvi, la de les persones refugiades depengui de l'Estat. En aquest sentit, Amorós critica que l'Estat no fa un seguiment acurat d'aquesta inserció laboral i social i per això, no disposen de dades concretes de l'èxit del programa.



Bon balanç del programa de mentoria



El programa de mentoria està en fase d'avaluació però Amorós ja ha avançat que el primer resultat és ''extraordinàriament positiu'' ja que han comprovat com els refugiats que han tingut mentors han après més i més ràpid la llengua, han trobat més feina i s'han vinculat abans amb la societat catalana.

A més, per Amorós, el programa ha permès que catalans, persones ''molt positives'' hagin pogut conèixer de prop què és l'asil o el refugi i podran participar en ''trencar mirades estereotipades i judicis previs''. El secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania recorda que de refugiats ''no n'hi ha d'una mena'' sinó que n'hi ha ''tants com persones'' i per això, és important que catalans que ho hagin viscut de prop puguin explicar a la resta de ciutadans una nova mirada del fenomen.

Amorós també destaca que els mentors han ajudat a millorar l'administració perquè han estat ''exigents'' i han permès descobrir tràmits o aspectes que no es feien correctament i per tant, han actuat com a ''control de qualitat'' de les institucions.