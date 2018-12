Prohibit el trànsit per la frontera amb França per les protestes dels 'armilles grogues'

El Servei Català de Trànsit ha prohibit el trànsit a l'AP-7 des de la frontera amb França a la Jonquera fins al quilòmetre 21 de l'autopista. Es desvien els turismes cap a l'N-II per la sortida de Figueres Nord i els camions cap als aparcaments més propers.

Com a mesura preventiva, no es permet el pas pels accessos 1, 2, 3 i 4 per les manifestacions en territori nord-català, que protesten en contra de les polítiques del president francès Emmanuel Macron, la pujada del preu dels carburants i la caiguda del poder adquisitiu.

Les restriccions han estat en un principi per tots els vehicles menys als camions, però al migdia s'han estès a també als vehicles de gran tonatge, deixant l'AP-7 en aquests 21 quilòmetres sense cap cotxe. Aquest és el cinquè cap de setmana consecutiu que protestes dels manifestants en territori nord-català compliquen la circulació entre Catalunya i França.