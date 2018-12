Traslladen Turull a la infermeria de la presó després d'estar 14 dies en vaga de fam

L'exconseller i diputat de JxCat Jordi Turull va ser traslladat ahir a la infermeria de la presó de Lledoners, on està intern, per indicació facultativa, al ressentir-se el seu estat de salut després de catorze dies en vaga de fam. Segons van informar fonts penitenciàries, Turull es troba a les dependències de la infermeria de Lledoners per ser assistit pels equips sanitaris, tot i que no es preveu començar a alimentar-lo. En el cas que empitjori la salut de l'exconseller, seria traslladat a l'hospital penitenciari de Terrassa, on ingressen els reclusos que necessiten ser atesos en un centre sanitari. A través d'un missatge en el seu compte de Twitter, Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona i metge personal de Turull, va precisar que els líders independentistes en vaga de fam es troben «estables». Això no obstant, afegeix el missatge de Padrós, «el temps transcorregut i la situació individual fa aconsellable que ara el Jordi Turull sigui traslladat a la infermeria del centre penitenciari de Lledoners». Fonts sanitàries van indicar que l'estat de salut de l'exconseller no presenta cap signe d'alarma, encara que en les últimes hores va començar a mostrar símptomes de cansament i abatiment, propis de gairebé dues setmanes sense ingerir aliments sòlids, més enllà d'aigua amb glucosa i minerals. Aquesta situació, van afegir les mateixes fonts, aconsella el trasllat de Jordi Turull a la infermeria de Lledoners per ser sotmès als controls mèdics necessaris.



Etapa «crítica»

Les mateixes fonts adverteixen que els quatre líders independentistes presos entraran la setmana que ve en una etapa crítica per al seu estat de salut, atès que la vaga de fam pot començar a fer efecte en ells, i és probable que se'ls hagi d'ingressar a l'infermeria a tots per fer-los seguiments.