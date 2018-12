Tres anys de presó per a l'exalcalde de Sabadell per retirar multes a familiars

La Secció 10 de l'Audiència de Barcelona va condemnar a tres anys de presó i a 16 mesos d'inhabilitació l'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos per retirar multes a familiars, va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

L'Audiència el condemna per dos delictes de tràfic d'influències i també haurà de pagar 800 euros de multa, així com abonar 400 euros a l'Ajuntament de Sabadell, de manera solidària amb l'excap de la Policia Local, Josep Miquel Durán, mentre que s'absol el tercer acusat en aquest cas, l'excoordinador de l'Àrea d'Espai Públic de l'Ajuntament Xavier Izquierdo.



Tràfic d'influències

A Duran, intendent de la Policia Local de Sabadell, el condemnen per un delicte de tràfic d'influències a 15 mesos i un dia de presó i set anys i mig d'inhabilitació per a càrrec públic, a 301 euros de multa i per un delicte de prevaricació administrativa a tres anys i mig d'inhabilitació.

Segons la sentència, el 28 de març del 2012 l'inspector del servei municipal de grua va multar el vehicle de l'esposa de l'exalcalde socialista de Sabadell amb un total de 200 euros en estar estacionat en una parada d'autobús, davant de la guarderia del seu fill, i posteriorment Bustos va trucar Durán perquè li tragués la sanció, i així ho va fer.