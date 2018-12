Tret de sortida a les primàries de Graupera

Un total de 27.898 persones estan cridades a votar des d'ahir en la primera volta de les primàries per formar una candidatura independentista unitària per a les eleccions municipals de Barcelona l'any vinent.

Les votacions van començar de manera telemàtica ahir a les 20 hores i es tancaran el diumenge també a les 20 hores, i aquest dissabte de 10 a 20 hores es podrà votar de manera presencial a diverses seus electorals repartides per tot Catalunya. Poden votar totes les persones que s'han inscrit a aquestes primàries a través de la pàgina web i que estan empadronades a Barcelona.

Els votants hauran d'elegir entre 54 candidats que s'han presentat a aquestes primàries a Barcelona, entre els quals destaquen el professor i periodista Jordi Graupera, que va impulsar aquest procés; el regidor independent a l'Ajuntament de Barcelona i membre de Demòcrates Gerard Ardanuy, i l'exdirigent de l'ANC Adrià Alsina. Entre els candidats també hi ha l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert, encara que ja va anunciar que el seu objectiu és tancar la llista i no competir per ser-ne la candidata.