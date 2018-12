Casado exigeix al Govern de Sánchez que il·legalitzi Arran i els CDRs

El líder del PP, Pablo Casado, va exigir ahir al Govern espanyol que apliqui la llei de partits i il·legalitzi els CDRs i l'organització juvenil Arran, per fomentar la «kale borroka» a Catalunya. Casado va indicar que la llei de partits permet il·legalitzar a aquelles formacions polítiques que «promoguin, encoratgin i justifiquin la violència». «No és per les seves idees, és perquè estan justificant la violència», va matissar.

«Ara que a Catalunya hi ha kale borroka, hi ha una batasunització del carrer que és intolerable, cal deixar molt clar que hi ha lleis en vigor que cal complir. Apliqui la llei de partits, il·legalitzi els CDRs, il·legalitzi Arran, anunciï una investigació sobre les CUP i sobretot estudiï què està fent Torra en relació amb aquests moviments», va demanar a l'executiu socialista. També va proposar que es modifiqui la llei de finançament de partits polítics perquè les organitzacions que encoratgen la violència no rebin fons públics.