Casado titlla Torra de "desequilibrat"

El president del PP, Pablo Casado, ha titllat aquest diumenge el president de la Generalitat, Quim Torra, de "desequilibrat" per els seus polèmics articles i per haver "anhelat" la via eslovena a Catalunya. "No és un insult [...] Se l'ha de cessar ja", ha reclamat el líder dels popular en un acte a Barcelona per ungir els candidats del PPC a les quatre capitals catalanes. De fet, Casado vol que, si finalment hi ha una reunió entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el cap de l'executiu aquest divendres 21-D –ha qualificat la trobada d'"indecent"-, Sánchez traslladi a Torra "com i quan" aplicarà el 155 a Catalunya. "Li ha de dir en quin moment s'aplicarà la legalitat, es prendrà el control dels Mossos i se'l cessarà de forma fulminant", ha sentenciat.

"S'ha de ser desequilibrat per escriure sobre els espanyols, obro cometes, que som carronyers, hienes i escurçons, tanco cometes, ho va dir Torra per escrit; s'ha de ser extremadament desequilibrat per dir a la teva terra que desitges que el govern d'Espanya t'enviï els tancs, ho va dir el 2011; i per dir que anheles la via eslovena, és a dir la guerra civil a Eslovènia; si això és el que desitja Torra per Catalunya, se l'ha de cessar ja", ha assegurat Casado en una llarga intervenció davant de la plana major dels popular a Catalunya, a l'auditori del World Trade Center de Barcelona.

Casado ha defensat també que Torra, que "somia amb la via eslovena, un vessament de sang", no pot ser al capdavant dels Mossos. Tampoc davant de les mobilitzacions de protesta d'aquest divendres en contra de la reunió prevista del Consell de Ministres, a la Llotja de Mar. I ha carregat en aquest sentit contra el president del govern espanyol per enviar "com si fos un derbi" a la policia espanyola. "No us hem de protegir als catalans? Només al Consell de Ministres? Que prenguin el control dels Mossos ja", ha insistit.

Mentides i independència

Durant la seva intervenció, el líder dels populars ha lloat la tasca del PP la tardor del 2017 per posar fre a la "perpetració d'un cop d'estat". "Que si no arriba a ser per nosaltres Catalunya seria independent, i hi hauria estats que l'haurien reconegut", ha afirmat. És en aquest context que ha reivindicat el lideratge del PP i s'ha compromès, si arriba a la Moncloa, a aplicar a Catalunya l'article 155 –no hi ha posat termini- per "recuperar la concòrdia". "Sense esperar al consens, als diàlegs", ha advertit.

En aquest context, ha assegurat també que els populars "mai més" confiaran en les "mentides de l'independentisme". I no ho vol fer perquè els ha acusat, "per definició", de necessitar la "diferenciació, l'exclusió i la xenofòbia per perdurar".

I tal com ja ha fet en darreres intervencions, Casado ha tornat a posar sobre la taula la il·legalització dels CDR. Perquè "la batasunització de Catalunya és inadmissible". Així, ha acusat "els nois de la pintura groga" de promoure "terrorisme urbà, kale borroka". "Els CDR han de ser il·legalitzats", ha insistit. Per tot plegat, ha tornat a demanar que es modifiqui la llei de finançament per tallar-lo a les organitzacions "encausades per rebel·lió". "A Òmnium, l'ANC, el PDeCAT i ERC ni un euro públic", ha resolt.

D'altra banda, i amb la mirada posada al debat sobre Catalunya d'aquesta setmana al Congrés, Casado, que ha assegurat que es viuen "temps foscos" al país, ha acusat Sánchez d'estar disposat "a carregar-se la sobirania nacional" amb la proposta per recuperar un "Estatut inconstitucional" i passar-hi el "rodet de les Corts per la majoria de la moció de censura".

Entre d'altres dirigents, l'escoltaven el lider del PPC, Alejándro Fernández; el vicesecetari d'Organizació del PP, Javier Maroto, i líders dels populars com la portaveu i exministra Dolors Montserrat, Xavier García Albiol, Santi Rodríguez, Andrea Levy; així com el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Josep Boy; la de Girona, Concepció Veray; el de Lleida, Xavier Palau, i el de Tarragona, José Luis Martín.