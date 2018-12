La CUP no concorrerà a les eleccions europees malgrat el «context excepcional»

La CUP no presentarà cap candidatura a les eleccions europees, ja que considera que «no té cabuda dins de les institucions europees, màximes representants del capitalisme, l'imperialisme, el racisme institucional i la militarització de les societats». Així ho van anunciar ahir després de la reunió del seu Consell Polític i el seu Grup d'Acció Parlamentari (GAP) a Artés (Barcelona). A l'últim Consell Polític, celebrat el 10 de novembre a Perpinyà, van ajornar la decisió d'anar o no a les eleccions europees perquè no va haver-hi acord en una votació que requeria majoria absoluta.

La CUP va explicar que en els últims mesos han treballat i debatut sobre les vies d'internacionalització del conflicte català, entre les quals hi havia la possibilitat de concórrer als comicis europeus «encara que l'organització entén que la Unió Europea és un espai políticament molt allunyat del projecte polític que defensa la CUP».

També van defensar que han abordat el debat per «l'actual context d'excepcionalitat, marcat per la repressió i el conflicte nacional i social latent», així com les amenaces d'il·legalització que ha rebut la seva formació per part de partits polítics com el PP i Vox.

La formació va destacar també que volen «centrar l'internacionalisme com una eina imprescindible» en la seva estratègia política.