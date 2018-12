Sánchez adverteix que els problemes no es resolen des de la «crispació»

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va advertir ahir que «cap problema es resol des de la crispació i el conflicte», sinó «des del diàleg moderat, assenyat i dotat de legalitat», fent clara referència al Govern català. El cap de l'executiu espanyol va fer aquesta al·lusió al conflicte a Catalunya durant la seva intervenció en l'acte de commemoració del 80è aniversari de l'ONCE.

Sánchez va assegurar que el Govern socialista «comparteix» amb aquesta organització l'objectiu de la cohesió. «És un objectiu que compartim. La cohesió és una cosa que hem de construir entre tots i dialogar entre tots per construir més i millor cohesió», va assegurar el president. Sánchez va realitzar aquesta crida al diàleg i la legalitat davant la polèmica que està suscitant la celebració el proper divendres, 21 de desembre, del Consell de Ministres a Barcelona i l'anunci de mobilitzacions.

Precisament, ahir el diputat d'ERC al Congrés dels Diputats Gabriel Rufián va animar a les manifestacions «pacífiques» el proper divendres pel Consell de Ministres perquè creu que cal «deixar constància que no són benvinguts». El diputat va titllar de «provocació» la celebració del Consell de Ministres just en el primer aniversari de les eleccions imposades pel 155 i va acusar el govern de Pedro Sánchez de «no moure un dit» perquè deixi d'haver «presos polítics i exiliats».



Reunió Sánchez i Torra

A banda de la celebració del Consell de Ministres, també està previst que Sánchez es reuneixi amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Una trobada que En Comú Podem espera que sigui «formal», segons va explicar ahir la portaveu del partit al Congrés dels Diputats, Lucía Martín. «És molt positiu que la tensió es rebaixi i que torni un clima de diàleg i de normalitat institucional», va dir Martín. «Esperem que hi hagi una reunió formal entre els dos governs perquè puguin abordar qüestions clau en aquests moments, els problemes del dia a dia de la ciutadania i per això l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat és important».

Per altra banda, el diputat de Ciutadans Carlos Carrizosa va qüestionar la possible trobada entre els governs català i espanyol i va demanar a Sánchez que «protegeixi els catalans». També va demanar al president espanyol que no «pidoli» reunions amb Torra i que assumeixi les competències en seguretat a Catalunya.

Casado també va criticar que el president del Govern vulgui reunir-se amb Torra. «Sánchez no s'adona que no es pot dialogar amb aquells que volen destruir el teu país. Aprofiti la seva visita a Barcelona per dir-los quin dia comença a aplicar-se el 155, en quin moment es pren el control dels Mossos i es comença a agafar el control dels comptes de la Generalitat», va dir.

També es va pronunciar el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, qui va defensar la necessitat de solucions a Catalunya i va lamentar que «ara que a Espanya hi ha un president que defensa el diàleg, hi hagi partits que no ho vulguin».