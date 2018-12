Buch acusa Borrell de «no fer res» durant els col·lapses de trànsit a la frontera

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va criticar el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, per «no fer res» per solucionar els col·lapses de trànsit que s'han produït a la frontera amb França durant aquest mes per protestes dels «armilles grogues» a territori nord-català. Buch va retreure al titular d'Exteriors la seva inacció davant d'una situació que ha arribat a deixar 4.000 camions aturats a l'AP-7 esperant per poder creuar la frontera. «Durant tot aquest mes ha desaparegut, ens preguntem on és, ell és el competent per fer la gestió i per arreglar aquest problema», va assegurar. Tot seguit, Buch va suggerir que si Borrell «no se'n surt», hauria de traspassar les competències de la seva cartera al Govern.

Aquestes afirmacions van arribar després de les acusacions del diversos membres del Govern central per la manca d'actuació dels Mossos d'Esquadra per reprimir els actes dels CDR.