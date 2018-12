Casado exigeix a Sánchez que no dialogui amb un «desequilibrat» com Torra

El líder del PP, Pablo Casado, va titllar el president de la Generalitat, Quim Torra, de «desequilibrat» per «fer una crida a un vessament de sang», i va exigir al cap de l'Executiu central, Pedro Sánchez, que no dialogui amb els independentistes i apliqui com més aviat millor l'article 155 de la Constitució. Casado va avisar l'Executiu del PSOE que no hi ha «independentistes bons i dolents», i li va reclamarque no es deixi portar «pels cants de sirena» dels qui apel·len al diàleg, ja que segons el seu parer és impossible aconseguir la convivència de la mà dels qui són «xenòfobs» per naturalesa i tenen al capdavant un «desequilibrat» com Torra.

«No és un insult, ho explico. Cal ser un desequilibrat per escriure sobre els espanyols que som carronyers, hienes i escurçons. Cal ser tremendament desequilibrat per dir a la teva terra que estàs desitjant que el Govern t'enviï els tancs. I cal ser molt desequilibrat per dir que anheles la via eslovena; és a dir, la guerra civil», va afegir Casado.

Per part seva, l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero va animar Sánchez a continuar amb el diàleg a Catalunya perquè, segons el seu parer, els independentistes «no són colpistes». «No puc compartir que se'ls acusi a ells de feixistes o d'haver fet un cop d'Estat. Intel·lectualment no puc assumir això», va assenyalar Zapatero en una entrevista a El Mundo, en què en tot cas va matisar que els independentistes «han fet un viatge enlloc» i que «han sobrepassat els límits del que pot ser la política».



Torra demana a Sánchez que sigui "valent" i que "no es deixi arrossegar per la dreta i la ultradreta"

Torra va demanar al president del Govern central «que no es deixi arrossegar per la dreta i l'extrema dreta espanyola» i «tingui coratge per entaular un diàleg obert» amb el Govern, en el que es parli del «dret a votar el nostre futur en un referèndum». «Nosaltres li demanem al Govern espanyol i a Pedro Sánchez que faci cas al que expressa la societat catalana, que no es deixi arrossegar per la dreta i la ultradreta espanyoles, que sigui valent, que tingui coratge, que vulgui tenir aquest diàleg obert i sincer. Nosaltres estem esperant per parlar del que la societat catalana vol parlar», va dir.

En aquest sentit, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va afirmar que a Catalunya ja existeixen els consensos que reclama Sánchez per celebrar un referèndum. Aragonès va assegurar que les últimes enquestes d'opinió publica mostren que ja hi ha un consens ampli en la societat catalana i és que «això s'ha de resoldre amb un referèndum».

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va demanar que el Govern central defensi els catalans el 21 de desembre, quan se celebrarà un Consell de Ministres a Barcelona, i va preguntar a Sánchez, si no s'adona que els CDRs tindran «la protecció del Govern de la Generalitat».