Condemnat l'«estafador de l'amor» a presó per quedar-se mil euros d'una dona

Una jutge de Barcelona ha condemnat a un any de presó Albert Cavallé, conegut com el estafador de dones, per haver-se quedat mil euros d'una víctima, a la qual va assegurar falsament que era inversor en borsa i que obtindria avantatjosos beneficis amb els seus diners.

En la sentència, el jutjat penal número 3 de Barcelona condemna Cavallé, que té diversos processos paral·lels oberts per denúncies d'altres víctimes, a un any de presó i a indemnitzar amb mil euros la víctima, per un delicte d'estafa.

Precisament, Cavallé estava citat avui a dos judici més per dos delictes lleus d'estafa a dues dones més, si bé les vistes no s'han celebrat en desistir les denunciants, segons ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

En la sentència, es considera provat que Cavallé va conèixer la seva víctima al febrer del 2016 a través de les xarxes socials i que va forjar una relació de confiança amb la dona, a la qual va manifestar que es dedicava professionalment a la inversió en borsa i li va demanar que li entregués 1.000 euros, amb els quals obtindria grans beneficis.

La dona va lliurar aquesta quantitat de diners a l'home al març del 2016, si bé pocs dies després li va demanar que li tornés part dels diners obtinguts per comprar un cotxe.

No obstant això, Cavellé li va demanar un nou ingrés de 980 euros, al·legant que els necessitava per poder desbloquejar la inversió obtinguda i lliurar-li els beneficis.

La víctima es va negar a donar més diners a l'estafador, que li va dir llavors que perdria els guanys, i la dona va exigir sense èxit que li tornés els mil euros lliurats inicialment.

En el judici, Cavallé va assegurar que no coneixia la víctima i va denunciar que la seva exdona havia ordit un complot per perjudicar-lo, motiu pel qual havia rebut múltiples denúncies molt semblants per part de diferents dones.

No obstant això, la jutge creu la versió de la víctima i qualifica de "fantasiosa" i "en absolut ajustada a la realitat" la versió de l'acusat que tot es tracta d'un complot de la seva exparella, ja que això suposaria "que una pluralitat de persones sense cap motivació aparent, es concerten amb una altra... a fi de perjudicar algú que ni tan sols coneixen".