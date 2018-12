El Govern preveu tenir llesta la proposta per implantar la vinyeta en 3 mesos

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, s'ha marcat tenir llesta en els pròxims tres mesos una proposta per implantar la vinyeta a les autopistes catalanes, un model de pagament per ús de les vies d'altes prestacions que contribuirà a eliminar "greuges".

Calvet ha fet avui aquest anunci després de celebrar-se a la seu del departament que dirigeix la reunió de constitució d'un grup de treball sobre la gestió i el finançament del sistema de vies d'altes prestacions.

"Volem concretar tècnica i jurídicament el full de ruta de la implantació de la vinyeta en els pròxims tres mesos", ha assegurat el conseller, segons un comunicat de la conselleria de Territori.

El conseller ha defensat la vinyeta com "un nou sistema de mobilitat intel·ligent i sostenible social i ambientalment" i ha recordat que aquest model està basat en una directiva europea "i en el principi que qui usa i contamina, paga".

Durant la reunió, el conseller ha explicat que l'existència de vies d'altes capacitats amb diferents modalitats de pagament suposa "greuges interns i externs" per a Catalunya.

Així, ha subratllat que el 20% de les vies amb peatge de tot Espanya es troben a Catalunya (un de cada cinc peatges) i que un de cada cinc vehicles del parc mòbil català utilitza aquestes carreteres cada dia.

El titular de Territori ha destacat que els catalans es troben amb vies de peatge explícites i de "peatge en l'ombra", una modalitat per la qual no es cobra directament a l'usuari per utilitzar la via, però el càrrec se li fa a l'administració.

"Aquests greuges interns i externs, sostinguts en el temps, fan que el malestar social i del sector del transport sigui evident i que, per tant, necessitem passar d'un no-model de gestió de les vies (siguin titularitat de la Generalitat o de l'Estat), que impliqui el pagament per ús", ha dit Calvet.

El conseller s'ha mostrat confiat que el Ministeri de Foment aculli aquesta proposta.

En aquest marc, Calvet ha avançat que la Generalitat s'ha ofert "informalment" al Ministeri de Foment per portar a terme a Catalunya una prova pilot de l'ús de la vinyeta.