El Suprem rebaixa les inhabilitacions pel 9-N a Mas, Ortega i Rigau

La sala segona del Tribunal Suprem ha rebaixat les condemnes imposades pel TSJC a l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joan Ortega i Irene Rigau per organitzar el 9-N. En el cas de Mas, redueix la inhabilitació de 2 anys a 1 any i 1 mes i l'equipara a la pena que ja va imposar el Suprem a l'exconseller de presidència, Francesc Homs, també en relació al procés participatiu de novembre de 2014. En el cas d'Ortega, rebaixa la condemna d'1 any i 9 mesos a només 9 mesos i en el cas de Rigau també la limita a 6 mesos (el TSJC l'havia condemnat a 1 any i 6 mesos). Tots ells estan condemnats per un delictes de desobediència i la sentència ja és ferma. La Fiscalia havia sol·licitat mantenir totes les penes.