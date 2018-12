Els vaguistes de fam envien cartes a 40 dirigents europeus

Els quatre polítics independentistes catalans en presó provisional que estan en vaga de fam volen internacionalitzar la seva protesta a través de l'enviament de més de 40 cartes a dirigents europeus, tant caps d'Estat i de Govern com els presidents de les principals institucions de la UE.

Així ho ha anunciat en una roda de premsa celebrada a la llibreria de Blanquerna, a Madrid, Pilar Calvo, la portaveu dels presos en vaga de fam: Jordi Turull, Jordi Sànchez --que fa 17 dies--, Joaquim Forn i Josep Rull --que acumulen 14 dies--.

Quant a l'estat de salut dels quatre interns, Pilar Calvo ha assegurat que es troben "forts, ferms i determinats" i que l'únic que ha requerit l'ingrés a la infermeria de la presó de Lledoners (Barcelona) és Jordi Turull. No obstant això, aquest "ja està rebent visites i treballant en la defensa del seu cas" mentre dura la seva estada al citat departament penitenciari.

Quant a les missives, que ja han començat a enviar-se aquest dilluns, suposen segons Calvo una "nova acció d'àmbit internacional" en la qual els presos sol·liciten l'"atenció" per la seva "greu" situació. "Som nou persones a la presó sense judici, alguns des de fa més d'un any. Estem acusats de rebel·lió per haver promogut un referèndum pacífic a Catalunya l'1 d'octubre de l'any passat", resa la carta dels presos, que també ha estat enviada al president del Govern central, Pedro Sánchez.

En aquestes missives, els presos catalans denuncien la "paralització" dels seus recursos davant del Tribunal Constitucional, la qual cosa els "impedeix" acudir a la Justícia europea. Segons critiquen, aquests escrits "haurien de resoldre's en 30 dies i ja superen l'any" i per això l'advocat de Sànchez, Rull i Turull, Jordi Pina, ha avançat en la mateixa roda de premsa que recorreran aquest retard davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg.

Els polítics catalans en vaga de fam diuen a les seves cartes que se senten "defensors dels valors fundacionals de la UE" i confien que, encara que són "conscients dels límits de la divisió de poders" la seva protesta "no quedi en un sac trencat", segons ha comentat la portaveu dels presos en vaga de fam, vestida amb una jaqueta groga.

Denuncien la politització de la justícia

"La politització dels màxims òrgans judicials i del mateix Tribunal Constitucional espanyol són un problema conegut i durant els darrers anys han merescut de manera reiterada les recomanacions del Consell d'Europa, a través del grup GRECO, el qual ha instat el Regne d'Espanya a modificar estructures, conductes i procediments en els màxims òrgans del seu Poder Judicial que no han estat ateses".

D'altra banda, Calvo ha agraït el suport a la protesta de milers de ciutadans, que així ho han manifestat mitjançant 200.000 adhesions al lloc web en suport a la vaga de fam, així com els milers de cartes que els presos estan rebent tant des de Catalunya com des de fora d'aquesta comunitat autònoma i des de diversos països de la UE.

Quant als recursos davant del Constitucional, l'advocat Pina ha lamentat que es doti de certa "normalitat" el fet que el Tribunal demori les seves resolucions sobre recursos que vulneren uns drets fonamentals i la resolució dels quals és un requisit perquè les defenses puguin arribar al tribunal europeu.

En el seu cas, es va demanar impuls processal fins a set vegades, però les seves peticions "quedaven a l'oblit en un calaix" i no ha estat fins fa una setmana, quan va començar la vaga de fam, quan el tribunal de garanties ha començat a resoldre les primeres peticions.

Pina ha recordat, precisament en trobar-se a la llibreria Blanquerna, l'atac que van patir aquestes instal·lacions per part d'un grup d'extremistes el setembre del 2013, coincidint amb la celebració de la Diada. Malgrat ser condemnats a penes de presó, en el cas dels atacants el Constitucional ha paralitzat la seva entrada a presó fins que es resolgui el recurs d'empara.

Quant al seu possible trasllat a una presó madrilenya en els propers dies, amb la finalitat d'assegurar que arriben a judici en condicions físiques acceptables han anunciat alguns mitjans de comunicació, les defenses no tenen cap informació sobre aquest assumpte però avisen que això afectaria el seu dret de defensa.

"Abans de fer-ho haurien de tenir en compte que els advocats han de preparar les defenses i no és el mateix fer-ho a 50 minuts des de Barcelona que a gairebé tres hores amb tren fins a Madrid", ha assenyalat Pina.