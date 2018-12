Algunes escoles replantegen activitats per la incertesa del 21D

La incertesa que genera el 21-D està afectant la planificació de les escoles i els instituts catalans. Alguns ja han començat a comunicar a les famílies canvis en les activitats previstes per aquest divendres, últim dia de trimestre, que normalment són celebracions relacionades amb el Nadal. No poder garantir el funcionament normal del centre són el principal motiu que al·leguen algunes escoles consultades. El Departament d'Educació recorda que el 21-D és un dia lectiu i que s'ha de garantir que les escoles estiguin obertes, però admet que el canvi d'agenda depèn de les direccions. Paral·lelament, Docents per la República fa una crida als professionals a mobilitzar-se durant tota la jornada.

Una de les escoles que ha canviat els plans, a la demarcació de Girona és la Puig de les Cadiretes, de Llagostera. El claustre va decidir que davant la possibilitat de tenir "problemes" per arribar al centre educatiu el mateix divendres, es va decidir avançar el festival de Nadal, ja que és un esdeveniment que requereix molts assajos i molta preparació per part dels alumnes. Les mateixes fonts apunten que la major part de les escoles han pres decisions en aquest sentit, també, esperonats per les informacions que apareixien a les xarxes socials sobre una "aturada de país", semblant a la del 3-O però sense convocatòria de l'administració.

A l'Institut Joan Miró de Cornellà de Llobregat, els alumnes tenien prevista una sortida cultural per aquest divendres, planificada des de principi de curs i que implica prop de 500 alumnes. Les possibles mobilitzacions al voltant de la reunió del Consell de Ministres i la vaga convocada per la Intersindical han condicionat a l'equip directiu que ha decidit suspendre l'activitat i traslladar-la el trimestre vinent. La sortida implicava agafar i autocars i la possibilitat que no es pugui circular amb normalitat per les carreteres catalanes aquell dia, els ha fet prendre aquesta decisió, que ja han comunicat als pares. És un dels exemples de les escoles i instituts que aquesta setmana treballen amb la possibilitat d'anul·lar o modificar les activitats programades pel 21-D, habitualment associades a les celebracions del Nadal.

A com a mínim tres escoles de Mollerussa, per exemple, el 21-D era el dia escollit per celebrar el festival de Nadal, però ja han comunicat a les famílies, a través d'una circular, que traslladen la celebració al dia 20. Al·leguen que "esdeveniments externs" a l'escola els fan preveure ''possibles incidències'' en el funcionament del centre i per tant, aposten per canviar el Festival. A altres centres de la demarcació de Lleida, també s'han avançat a dijous el lliurament de notes, treballs manuals, fer cagar el tió o el festival.

Durant tota aquesta setmana, són molts els centres que acabaran de decidir què faran divendres. L'escola Ítaca de Manresa, per exemple, reconeix que no tenen cap activitat concreta per divendres però que és el dia en què es lliuraran els informes als alumnes. En funció de com avancin els esdeveniments, valoraran tenir-los a punt per dijous, i si és necessari avançar el seu lliurament. També a Manresa, l'escola bressol La Llum, ha decidit avançar l'activitat de fer cagar el tió, planificada per divendres, "en previsió del que pugui ser". De totes maneres, fins els darrers no ho acabaran de decidir.

Aquestes mesures també estan afectant centres educatius d'altres àmbits i per exemple, Institut Goethe de Barcelona, han decidit aquest dilluns suspendre les classes programades pel 21-D i recuperar-les el 15 de febrer de l'any vinent. Fonts del centre expliquen que la decisió s'ha pres perquè no és segur que tothom, alumnes i professors, pugui arribar-hi.

Fonts sindicals han assenyalat que són moltes les escoles tenen aquesta inquietud i que la sensació que hi haurà afectacions importants, per exemple, al transport públic o a les carreteres fan pensar que és possible que no tot l'equip docent pugui arribar a l'escola.

Des del Departament d'Educació es recorda que el 21-D és un dia lectiu i que les direccions, fent ús de l'autonomia de centre, poden decidir qualsevol canvi en la programació. És un dia que, a més a més, moltes escoles fan jornada intensiva i els nens acaben classe després de dinar, però tot i això, l'obertura de les escoles està garantida.



Crides a la mobilització

A través de les xarxes, el col·lectiu Docents per la República ha engegat una campanya per animar a mestres i professors a participar a les mobilitzacions. En un fil a Twitter, el col·lectiu proposa als funcionaris sol·licitar una llicència d'assumptes propis per poder-se absentar a les escoles aquest divendres. També expliciten que els funcionaris i interins poden justificar l'absència per ''deure inexcusable'' relacionat amb la conciliació, que en cas de ''força major'' com podria ser un bloqueig de carreteres, es pot justificar després. Per últim, el col·lectiu també posa sobre la taula la possibilitat que mestres i professors assumeixin la reducció proporcional de sou i una "possible" falta lleu que podria comportar l'absència injustificada d'un dia. Segons Docents per la República, mestres i professors no realitzen tota la jornada al centre i per tant, consideren "difícil de provar" que no s'ha treballat.