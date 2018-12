Amenaça de mort contra estudiants unionistes a l'UAB

El col·lectiu S'ha acabat!, format per joves unionistes, ha rebut una amenaça de mort aquest dimarts per part d'un altre estudiant independentista a la UAB. Després de gravar un vídeo retirant pancartes i pintades independentistes del campus de Bellaterra, el col·lectiu ha muntat una carpa informativa a la plaça Cívica.



Un cop allà, alguns independentistes els han increpat i un d'ells els ha arribat a dir: "Agafarem les pistoles i us rebentarem el cap". El grup unionista ha penjat un vídeo amb l'amenaça al seu compte de Twitter.





???? "Agafarem les pistoles i us rebentarem el cap fills de puta".



"Cogeremos las pistolas y os reventaremos la cabeza hijos de puta".



Esto es lo que un "antifeixista" nos grita al defender la pluralidad de ideas, la neutralidad de lo público y una universidad de TODOS.



RT ?? pic.twitter.com/uiSoCKfbLJ — S'HA ACABAT! (@ShaAcabat) 18 de desembre de 2018