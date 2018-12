El Govern i la Generalitat exploren formats per a una reunió el 21-D a Barcelona

El Govern i la Generalitat exploren possibles formats per a una reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra, divendres que ve a Barcelona, uns contactes preparatoris en els quals es discuteix, entre altres assumptes, si ha de ser una trobada només entre presidents o cal ampliar-lo a ministres i consellers.

Fonts del Govern van indicar que els contactes per parlar de la possibilitat d'aquesta trobada van començar però encara estan en una fase inicial, sense que hi hagi encara un acord sobre el format i el contingut d'aquesta eventual cita, que seria la segona entre els dos presidents, després de la que van mantenir el 9 de juliol.

Les posicions són discordants, perquè el Govern manté la seva voluntat que sigui una reunió de governs, amb participació de diversos consellers i ministres al costat dels dos presidents, i exigeix que tingui contingut polític, perquè no quedi en una mera «foto» protocol·lària.

En canvi, segons el Govern de l'Estat, que considera pràcticament segur que Sánchez i Torra mantindran aquesta reunió divendres, tot apunta que serà un «cara a cara» entre tots dos, sense més membres dels seus respectius governs, cosa que evitaria la cimera entre els dos executius a la qual aspira el president català.

Les fonts del Govern consultades apunten que podria celebrar-se després de la reunió del Consell de Ministres, prevista a la Llotja de Mar de Barcelona, molt a prop del Parc de la Ciutadella, on s'ubica el Parlament.

Les agendes estan obertes amb vista al dijous, la vigília del Consell de Ministres, i ni Torra ni Sánchez van confirmar si acudiran al sopar organitzat aquella nit per la patronal Foment del Treball per lliurar els premis Ferrer Salat.

En una conversa informal amb els periodistes durant la tradicional copa de Nadal que ofereix l'Executiu al Palau de la Moncloa, Pedro Sánchez només va donar viabilitat a una trobada amb Torra i va reiterar que el fet que hi hagi o no reunió depèn del president.



El PP acusa Sánchez de pidolar

De la seva banda, el líder del PP, Pablo Casado, va retret a Sánchez que «pidoli» una reunió amb Torra en lloc de comunicar-li l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i va suggerir que el cap de l'Executiu incorre en actituds «inconstitucionals» quan no fa «res» per frenar al sobiranisme.

En canvi, des de la presó de Lledoners, Jordi Sànchez, líder de JxCat, que ja fa 17 dies que fa vaga de fam, va animar Torra a crear les condicions per celebrar una reunió amb el Govern de Pedro Sánchez al final d'aquesta setmana. Cosa que veu compatible amb una «gran mobilització pacífica i no violenta», que ja s'està organitzant per a la tarda de divendres i que transcorreria pel Passeig de Gràcia.

Tant JxCat com ERC van expressar que se sumaran a la manifestació si té un caràcter unitari dins del sobiranisme i van avalar una reunió de presidents, encara que amb condicions.

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va indicar que hi haurà reunió si és per a un «diàleg útil», però va advertir que és més «dubtós» que tingui lloc si és per a «una foto».

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va demanar a Pedro Sánchez que «sigui valent» i «trenqui amb els discursos de l'extrema dreta», cosa que passa per «buscar una solució política dialogada» a la proposta d'autodeterminació de Catalunya i per «posar fi a la repressió».

En canvi, el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, va emplaçar al cap del Govern a posar en marxa els tràmits per aplicar el 155 si JxCat i ERC «no condemnen» en el ple d'aquesta setmana el seu «cop a la democràcia» de l'any passat.

El líder del PSC, Miquel Iceta, va qualificar d'«autèntic disbarat» que Torra no rebi a la Generalitat Pedro Sánchez, per això el va instar a elegir entre el «diàleg» del Govern central o el «trident de dretes» de PP, Cs i Vox.

Des de Catalunya en Comú, Joan Mena, es va mostrar convençut que les protestes del 21D «es canalitzaran per la via pacífica».

En aquesta línia es van expressar també la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que van garantir que les seves mobilitzacions de divendres seran «absolutament pacífiques».

D'una altra banda, els quatre presos independentistes que estan en vaga de fam a la presó de Lledoners han enviat més de 40 cartes als principals líders europeus per «internacionalitzar» la seva denúncia de «bloqueig» per part del Tribunal Constitucional, que també portaran al Tribunal d'Estrasburg.