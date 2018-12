Quatre policies declaren que l'1-O els van amenaçar d'acorralar-los

Quatre agents de la Policia Nacional investigats per la seva intervenció per impedir l'1-O van justificar l'ús de pilotes de goma en una escola de Barcelona afirmant que els manifestants els amenaçaven d'acorralar-los, com van fer a la Guàrdia Civil en l'escorcoll de la conselleria d'Economia el 20-S.

Tres agents de la Policia Nacional i un quart agent que exercia d'assistent dels comandaments sobre el terreny van declarar davant el titular del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, investigats per la seva intervenció a l'escola Ramon Llull , on un votant va perdre la visió d'un ull en rebre l'impacte d'una pilota de goma.

Davant del jutge, els agents van defensar la necessitat d'utilitzar les pilotes de goma perquè, segons van assenyalar, els grups que es van concentrar a les portes d'aquesta escola de Barcelona els advertien que els assetjariens i els corralarien com van fer amb la Guàrdia Civil durant l'escorcoll a la conselleria d'Economia el 20 de setembre del 2017.

Un dels agents va afirmar a més haver-se sentit «segrestat» quan va quedar a l'interior d'aquest centre educatiu mentre desenes de persones es concentraven a les portes per impedir l'accés de les forces de seguretat al local de votació.

Segons van adduir els policies, la situació en aquest centre educatiu justificava que es disparés bales de goma, donada l'«hostilitat» dels concentrats, que van assegurar que van llançar material d'obra, llambordes i cons contra els antiavalots.

Els tres agents que van declarar es van situar a la vorera contrària en la qual va caure Roger Español, el votant al qual una pilota de goma va colpejar l'ull, amb el que la seva defensa intenta demostrar que no van poder ser ells qui van disparar la bala que va ferir el manifestant. El quart policia que va declarar va negar que propinés una puntada de peu a un manifestant i va al·legar que es va limitar a fer un moviment «defensiu». amb la cama per cobrir-se els genitals davant una possible agressió.

Per a dijous que ve, el jutge havia citat a declarar Roger Español, en la doble condició d'investigat i perjudicat, per aclarir les circumstàncies en què va ser ferit a l'ull per una pilota de goma.

Això no obstant, la declaració ha quedat suspesa, després que així ho hagi sol·licitat l'advocat de la Generalitat, a la petició de la qual s'han sumat la resta de les parts, davant les dificultats de mobilitat que es preveuen per a divendres que ve, coincidint amb la reunió del Consell de Ministres a Barcelona.

Davant del jutge instructor ha declarat també avui l'únic agent de la brigada d'informació de la Policia Nacional investigat per l'actuació de l'1-O, una unitat que tenia la missió d'intervenir les urnes i el material electoral del referèndum unilateral, mentre els antiavalots facilitaven la seva feina.

L'agent, que està imputat per propinar una puntada de peu a un manifestant a l'Escola Pia de Sant Antoni, ha afirmat avui que es va limitar a "apartar" una persona que s'interposava en el seu camí, quan es disposava a abandonar el centre de votació.

Segons la seva versió, havia caigut a terra segons abans de l'incident pel qual ha estat imputat, pel que va usar la cama per apartar el manifestant "amb rapidesa", davant el temor de quedar relegat respecte a la resta d'agents del seu grup. Un altre dels policies que avui ha comparegut davant del jutge és un oficial que ha estat imputat per la seva intervenció a l'escola Prosperitat de Barcelona, després que un votant ho denunciés per haver-li esquinçat el pavelló auditiu quan el va arrossegar pel terra per apartar-lo, agafant-lo de l'orella i la camisa. Aquest policia, l'únic dels que han declarat que ha acceptat contestar totes les parts, ha negat que fos ell qui va arrossegar el votant per l'orella, atès que segons la seva versió és que en tot moment es trobava en un altre lloc del recinte, i ha afegit que no va veure ferits ni persones sagnant a l'escola. L'agent, que ha negat que els manifestants fossin violents, ha explicat que rebia instruccions del seu superior per ràdio, però que desconeix qui coordinava la intervenció de la Policia Nacional a Barcelona.