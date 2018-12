Detenen un home per deixar morir la seva dona, que patia una depressió greu

Els Mossos van detenir un home per la mort de la seva parella a Manresa. La dona, de 57 anys, va ingressar el 14 de desembre en un estat de deteriorament molt greu a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa i poques hores després va morir. A partir d'aquí va començar una investigació que va concloure dilluns amb la detenció del seu marit com a presumpte autor d'un homicidi per l'estat de falta de cura en què es trobava la víctima. Fonts coneixedores van explicar a l'ACN que la dona patia una greu depressió i es va abandonar. Estava sempre estirada. Va arribar a l'hospital en un estat de deixadesa important, amb tot el cos ple de llagues. El detingut és un veí de Manresa de 63 anys i nacionalitat espanyola. Passarà avui a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del municipi del Bages.