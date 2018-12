El director de Brians 1 dimiteix per amenaces de mort i coaccions

Josep Font, fins ara director de la presó de Brians 1, ha dimitit aquest dimecres per amenaces de mort i coaccions per part d'alguns treballadors, que han fet pintades en els vestuaris i han plantat un ninot simulant un cadàver i una creu a l'exterior del centre. La consellera de Justícia, Ester Capella, ha explicat a TV3 que Font havia instal·lat càmeres de seguretat i alguns veien "amb mals ulls" aquests canvis. Només portava quinze mesos al capdavant de la presó. Capella ha apuntat que hi ha una investigació oberta per aclarir qui ha fet aquestes amenaces, però ha advertit que el Departament de Justícia no renunciarà a les polítiques que Font ha desenvolupat.