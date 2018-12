La Fiscalia no veu delicte que els Mossos identifiquin els que treuen llaços grocs

La Fiscalia veu «desencertat» que els Mossos d'Esquadra identifiquessin catorze persones, entre elles un Guàrdia Civil, que treien llaços grocs a Tarragona i recrimina a la Generalitat que deixés entreveure que podien ser «severament» multats, si bé arxiva la investigació en no constituir delicte.

Així ho sosté la Fiscalia Superior de Catalunya en un escrit en què arxiva les diligències obertes a instàncies d'Impuls Ciutadà, al concloure que no hi va haver infracció penal en la identificació a catorze persones que a l'agost passat treien llaços grocs a Mora la Nova, Tivissa i Vandellòs, si bé ordena a la Fiscalia de Tarragona que investigui la filtració a particulars de part de l'atestat policial.

El tinent fiscal Pedro Ariche va obrir la investigació a instàncies d'Impuls Ciutadà, plataforma presidida per José Domingo, després de la identificació per part dels Mossos de catorze persones que el 17 d'agost passat treien llaços grocs -el símbol per demanar la llibertat dels polítics independentistes presos-.