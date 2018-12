Les mobilitzacions del 21 de desembre a Barcelona

Una vaga general parcial, una marxa "massiva" de cotxes a la ciutat de Barcelona, una gran manifestació, o talls en infraestructures bàsiques són algunes de les accions que diferents col·lectius han anunciat per aquest divendres 21 de desembre per protestar contra la celebració a Barcelona del Consell de Ministres.

La manifestació de Barcelona

A les sis de la tarda s'ha convocat una manifestació amb el lema 'Tombem el règim'. Compta amb el suport d'enttitats independentistes com l'ANC, Òmnium Cultural, CDR, SEPC, Arran, Universitats per la República, l'ANJI, la Forja o la Intersindical. La marxa començarà a les 18.00 dels Jardinets de Gràcia i arribarà fins a la Gran Via de les Corts Catalanes.

Aquesta manifestació es convoca hores després que hagi acabat la reunió del Consell de Ministres i lluny de la Llotja de Mar, on es reunirà l'executiu de Pedro Sánchez

Convocatòria dels CDR i consell de ministres popular

Els que sí es volen acostar a la Llotja de Mar, fortament protegida per la Policia des de fa dies, són els CDR i membres de col·lectius com la Forja. Alguns d'ells ja han fet una crida a concentrar-se prop de l'emblemàtic edfici per protestar contra el que consideren una provocació.

Relativament a prop, a l'estació de França, Òmnium Cultural preveu celebrar un 'consell de ministres popular' a les onze del matí.

Vaga general parcial

El sindicat independentista Intersindical-CSC ha convocat vaga general el divendres 21 de desembre de 12:30 h a 14:30 h, coincidint amb la reunió del Consell de Ministres a Barcelona. Fonts del sindicat han explicat a l'ACN que l'aturada es fa per motius econòmics i socials, ja que el govern espanyol no ha retirat el decret del 6 d'octubre que facilita el trasllat de seus socials ni ha retirat la reforma laboral del PP, entre altres.

Talls d'infraestructures

Quan es va anunciar la celebració del consell de ministres, alguns grups independentistes van anunciar la voluntat de bloquejar infraestructures inspirant-se en el moviment dels 'armilles grogues' francès. Tot i que en els darrers dies, cap col·lectiu ha apostat públicament per aquest tipus d'acció, en un primer moment es va puntar que volien tallar la zona fronterera de la Jonquera, els accessos a Vinaròs i Aragó, el ports de Tarragona i Barcelona, l'AP-7 a Girona, a les entrades de l'aeroport de Barcelona i Reus, a la Ronda Litoral, la Ronda de Dalt, a l'avinguda Diagonal amb passeig de Gràcia i a la C-25 de Manresa.