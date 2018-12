El Parlament declara la Constitució «antidemocràtica»

El ple del Parlament va aprovar ahir una gran part d'una moció de la CUP en la qual es critica la transició espanyola, la monarquia i la Constitució, aquesta última «pel seu caràcter antidemocràtic i antisocial». El text va ser aprovat amb els vots de les tres formacions independentistes -JxCat, ERC i la CUP- així com amb el suport parcial dels comuns, que van votar a favor d'alguns punts i es van abstenir en un altre.

En la moció aprovada s'assenyala que la Constitució, la Llei d'Amnistia i els denominats «Pactes de la Moncloa» van constituir «els acords i normes que configuren l'anomenada «transició», sense que els mateixos fossin garantia dels drets democràtics, socials i nacionals» del poble de Catalunya. El text de la moció assenyala també que «el Parlament manifesta el caràcter antidemocràtic i antisocial de la Constitució Espanyola». Apunta igualment que "el cap de l'Estat es constitueix de forma hereditària" en els descendents del rei emèrit Juan Carlos de Borbó, i que aquest últim "va ser proclamat rei d'Espanya per les Corts franquistes".

La moció constata que en el text constitucional "no es reconeix el dret d'autodeterminació", i lamenta que "separa i divideix nacions històriques, i ni tan sols permet la federació de comunitats autònomes". En un altre punt s'afirma que en el text constitucional "es mantenen els privilegis per a la jerarquia de l'Església Catòlica", no possibilita "altres formes d'organització socioeconòmica que no sigui el capitalisme" i no reconeix drets fonamentals "com el d'una sanitat pública de qualitat". En l'últim punt aprovat, el Parlament expressa "tot el suport als presos polítics, a les persones exiliades i a tots els milers de persones represaliades per part de l'aparell de l'Estat espanyol, per haver defensat el dret a l'autodeterminació".