Una regidora d'ERC denuncia un intent del partit de silenciar una agressió masclista

La regidora i portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Molins de Rei, Sílvia Guillén, va denunciar que la formació republicana ha intentat silenciar l'agressió masclista que va patir a finals del passat mes de maig quan un company de partit, amb qui tenia discrepàncies polítiques, la va acorralar a la porta del consistori i la va agafar dels braços amb força per obligar-la a parlar amb ell.

En una carta publicada al mitjà local Viu Molins de Rei, Guillén assegura que en el moment dels fets va advertir el seu company de partit que li estava fent mal i li va demanar en repetides ocasions, sense èxit, que la deixés anar. Finalment, i davant de diversos testimonis, assegura, va fugir corrents.

A la carta, Guillén detalla que la qüestió es va tractar en diferents reunions del partit, tant en àmbit local com comarcal i que fins i tot va rebre les disculpes del suposat agressor, però que quan va reclamar que es fes pública l'agressió bona part dels seus companys se li van girar en contra acusant-la a ella d'assetjar el suposat agressor. El passat mes de novembre Guillén es va reunir amb un diputat d'ERC que, davant l'imminent ressò mediàtic, li va assegurar que el cas es tractaria en una comissió interna que decidiria si hi va haver o no agressió i que, en cas que així fos, obriria un expedient informatiu al suposat agressor. També li va advertir que si feia públic el cas tant l'agressor com el propi partit la podrien denunciar per calumnies. És en aquest punt que finalment la regidora i portaveu republicana va decidir «no callar més».