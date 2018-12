Torra inclourà la pujada del 9% en despesa social als comptes

El president de la Generalitat, Quim Torra, va avançar ahir que en els Pressupostos de la Generalitat del 2019 la inversió en polítiques socials «creixerà un 9 per cent» i això farà que «ens situem a l'estat de precrisi, l'any 2010». En la seva rèplica als grups de l'oposició amb motiu del debat monogràfic sobre protecció de la infància, el president de la Generalitat es va referir als Pressupostos i a l'augment de la despesa en polítiques socials per argumentar que aquestes últimes «són una prioritat» per al Govern que ell presideix. Torra, no obstant això, va advertir que el marge que té el Govern és limitat i que «el dèficit fiscal s'acaba transformant en dèficit social, per això fa falta un Estat propi que acabi amb l'infrafinançament crònic que pateix la Generalitat, i que és com una autèntica pedra a la sabata». Al PSC, Torra li va recordar que el seu partit va donar suport a l'article 155 i que això «va interrompre moltes iniciatives en marxa».