Torra es querellarà contra Casado per dir-li «desequilibrat»

El president de la Generalitat, Quim Torra, es querellarà contra el líder del PP, Pablo Casado, per haver-li dit «desequilibrat», segons van informar fonts del Govern. El cap de l'executiu català va decidir així adoptar mesures legals i preveu presentar la querella aquesta mateixa setmana, segons va avançar TV3 i van confirmar a Efe fonts del seu entorn.

Durant la presentació, diumenge passat, del candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona, Josep Bou, Casado va dir: «Cal ser un desequilibrat per escriure sobre els espanyols que som carronyers, hienes i escurçons. Cal ser tremendament desequilibrat per dir a la teva terra que estàs desitjant que el Govern t'enviï els tancs, i cal ser molt desequilibrat per dir que anheles la via eslovena».