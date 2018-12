La trobada entre Calvo, Artadi i Aragonès obre la porta a una cimera entre governs el 21-D

El Govern espanyol insisteix a demanar una reunió entre el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, aprofitant el Consell de Ministres de divendres a Barcelona, però no tanca la porta a què hi pugui haver altres contactes entre membres del Govern i la Generalitat.

Així ho van apuntar ahir fonts de l'Executiu, que admeten que Catalunya viu circumstàncies especials i a la pregunta de què hi pugui haver altres reunions entre membres d'un i un altre govern responen que «cal obrir pas a la política».

La Generalitat va traslladar a l'Executiu de Pedro Sánchez una proposta de reunió entre presidents, ampliada a alguns consellers i ministres, a celebrar a Barcelona demà o divendres.

Fonts de la Generalitat van explicar que ahir hi va haver una reunió entre la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, per explorar els possibles formats de la reunió.

Des de Moncloa s'insisteix que la posició oficial de l'Executiu no ha canviat i és que hi ha d'haver una reunió entre presidents, entre Pedro Sánchez i Quim Torra.

Altres fonts de l'Executiu admeten en qualsevol cas que s'obre la porta a què hi hagi altres contactes i no descarten altres formats. Per això, a la pregunta de si pogués haver una reunió a tres -entre Sánchez, la vicepresidenta Carmen Calvo i la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet amb Torra, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés, i la consellera de Presidència, Elsa Artadi-, van indicar que «cal obrir pas a la política».

Oportunitat d'estar a Catalunya

I van insistir que cal aprofitar l'oportunitat d'estar a Catalunya per al Consell de Ministres per continuar amb el diàleg.

El Govern central recorda que l'article 2 de la Constitució defensa la unitat d'Espanya però reconeix també el dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions que la integren, i insisteixen per això en què el que cal buscar per a Catalunya és una resposta política.

Aragonés, va assegurar ahir que espera una reunió en el format de «govern a govern» entre La Moncloa i la Generalitat aquest divendres.

En tot cas, Aragonès va assegurar que s'està discutint encara el format en el qual es produiria la trobada, per la qual cosa va evitar valorar diferents possibilitats, com que diversos ministres i consellers es trobin després d'una reunió entre el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra.

«Hem plantejat un format de govern a govern, creiem que és el més adequat», va assegurar en una entrevista a LaSexta, recollida per Europa Press, encara que va dir que, més enllà del format, el més important és «el contingut» i «arribar a acords».

El dirigent d'ERC va assenyalarque després de diversos contactes amb la vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, espera acordar la fórmula perquè la trobada, en tot cas, es produeixi.

Els comandaments dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil dirigiran el dispositiu al voltant del Consell de Ministres que se celebra a Barcelona el 21 de desembre des d'una mateixa sala del Departament d'Interior de la Generalitat, segons van confirmar a Europa Press fonts del Ministeri de l'Interior. El dispositiu policial s'activarà al migdia de dijous i durarà fins que acabi el Consell de Ministres, segons ha avançat el diari El País, que informa que els Mossos i la Policia Nacional compartiran la seguretat en els voltants de la Casa Llotja de mar.

Els sindicats dels Mossos d'Esquadra van assegurar ahir que els agents treballaran amb una «exquisida professionalitat» aquest divendres. En una roda de premsa conjunta de diferents representants sindicals el portaveu del SPC, David Miquel, va dir que,farab «el sobreesforç perquè consideren que tant Catalunya com els ciutadans de Catalunya no es mereixen l'administració que tenen i com malbarata i menysprea» els Mossos.

Sánchez al Senat

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va considerar ahir en una intervenció al Senat que els referèndums il·legals que s'han celebrat a Catalunya només anaven dirigits a la «colla» independentista, però no al conjunt dels catalans, i va reclamar als partits separatistes que escoltin també l'altra Catalunya. L'alcaldessa Ada Colau va decidir mantenir el ple municipal previst per divendres. D'altra banda, la consellera d'Empresa, Mª Àngels Chacón no serà al sopar de Foment del 20 de desembre en protesta per la vaga de fam dels presos sobiranistes.