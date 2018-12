Sánchez i Torra buscaran "una proposta política amb ampli suport" per a Catalunya

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, han constatat aquest dijous "diferències notables" sobre l'origen, la naturalesa i les possibles solucions al conflicte a Catalunya, però han acordat mantenir les vies de diàleg entre els dos executius.



En roda de premsa després de la reunió al Palau de Pedralbes de Barcelona, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha explicat que han pactat un comunicat conjunt en què els dos governs afirmen que "comparteixen per sobre de tot la seva aposta per un diàleg efectiu que vehiculi una proposta política que compti amb un ampli suport de la societat catalana ".



Artadi ha afegit que han pactat una nova reunió per al mes de gener de 2019: per part de la Generalitat acudiran la pròpia portaveu del Govern i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i per part del Govern central, la vicepresidenta Carmen Calvo i un altre ministre encara per decidir.





El Govern i la Generalitat han acordat un document conjunt en què aposten per potenciar espais per al "diàleg efectiu" per avançar en una resposta a les demandes catalanes "en el marc de la seguretat jurídica" i s'han emplaçat a celebrar una altra reunió de governs al gener.El comunicat conjunt l'ha llegit la consellera de Presidència de la Generalitat, Elsa Artadi, després de la reunió a Barcelona entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra.El cap del Govern,, i el president de la Generalitat,, han posat amb les ministres i consellers davant els fotògrafs i càmeres al final de la seva reunió al Palau de Pedralbes, on els presidents han estat durant poc més d'una hora.s'han reunit a soles poc després de les 19.15 hores, en paral·lel a una altra reunió entre la vicepresidenta de l'Executiu,, la ministra de Política Territorial i Funció Pública,, i el vicepresident català,, i la consellera de Presidència,Acabades les dues trobades, els sis s'han reunit en una mateixa sala per posar davant els fotògrafs, ambal centre i tots drets.Després d'aquesta fotografia,han abandonat junts i parlant de forma distesa el Palau de Pedralbes, sobre les 20.40 hores, per dirigir-se en els seus respectius cotxes a l'acte dels premis que entrega la patronal Foment del Treball.La foto oficial de l'entrevista entre el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, ha deixat una anècdota per a la història. En una imatge mesura fins a l'últim mil·límetre, cada detall compte.A més de la col·locació de les banderes espanyola i catalana, que ha complert amb la normativa en estar la nacional en lloc preferent, el detall avui estava en els objectes que envoltaven als presidents. I la Generalitat ha col·locat en una tauleta entre els sofàs on s'han assegut Sánchez i Torra dues Flors de Pasqua amb fulles grogues.El fotògraf oficial de la Generalitat ha pogut prendre imatges que deixen constància de les plantes grogues, però abans que entrés el primer grup de gràfics dels mitjans de comunicació, el cap de Protocol de Moncloa, Andrés Costilludo, ha entrat ràpidament a col·locar davant de les dues plantes, una altra flor de Nadal amb les fulles vermelles.Un vídeo de TV3 acredita com Costilludo col·loca la planta en qüestió, que agafa d'una taula més allunyada dels presidents però que era a la mateixa sala.De fet, en la primera imatge distribuïda per Moncloa, el Govern opta per una fotografia amb un enfocament que no és habitual, de manera que el cos de Torra lleugerament inclinat cap endavant, tapa la quasi totalitat de les plantes.El president de Ciutadans,, ha acusat aquest dijous al president del Govern,, de cometre "una nova irresponsabilitat històrica" per la reunió que ha mantingut amb el president de la Generalitat,"La imatge de la humiliació:tracta com si fos un cap d'Estat a un supremacista que encoratja la violència i vol destruir Espanya mentre trenca tots els ponts amb els constitucionalistes. Una nova irresponsabilitat històrica", ha escriten un apunt al seu compte de Twitter, recollit per Europa Press.El líder de la formació taronja ha compartit al costat del missatge un vídeo en el qual pot veure l'arribada del cap de l'Executiu al Palau de Pedralbes, on ha estat rebut per, amb el qual manté una trobada.La trobada entre els dos presidents ha durat poc més d'una hora.Uns 150 activistes d'Arran, organització juvenil vinculada a la CUP, i els Comitès de Defensa de la República (CDR) han tallat avui la circulació per la part alta de l'avinguda Diagonal, a prop d'on s'ha celebrat la reunió entre els presidents Pere Sánchez i Quim Torra.Els activistes han ocupat la calçada de la Diagonal, a l'altura de l'hotel on se celebra aquesta nit el sopar organitzat per la patronal Foment del Treball, en la qual participaran Sánchez i Torra.En aquest punt, molt a prop del Palau de Pedralbes, on des de poc abans de les 19.30 hores es reunien els dos presidents, uns 150 activistes, segons els Mossos d'Esquadra, han tallat el trànsit per la Diagonal, entre crits de "Llibertat presos polítics "i" Independència ".Els manifestants enarboraven diverses banderes estelades i pancartes en favor dels presos i amb els lemes "Som i serem ingovernables", "tombem el règim" i "La seva sopar, la nostra misèria".Poc després, un cordó dels Mossos ha impedit que avancessin i els agents els han anat dirigint cap a la vorera, per restablir la circulació per la Diagonal.Minuts més tard, però, els manifestants han tornat a ocupar la calçada, encara que no han evitat que Sánchez i Torra accedissin a l'hotel on se celebra el sopar de Foment del Treball, i posteriorment s'han replegat de nou a la vorera, davant de l'entrada de l'edifici.L'Executiu espanyol i el Govern català segueixen contradient en relació amb el format de la reunió que mantenen aquest dijous els presidentsal Palau de Pedralbes de Barcelona.Un cop començat la reunió entreen solitari, del qual els periodistes gràfics han pogut prendre imatges, una portaveu del Govern ha explicat que en una sala a part estaven reunits la vicepresidentai la ministra de Política Territorial,, amb el vicepresidenti la consellera de Presidència,D'aquesta segona trobada s'ha improvisat una altra foto oficial, permetent accedir als mitjans de comunicació.Els quatre s'unirien posteriorment a la reunió entre, segons la portaveu, que ha precisat que les dues delegacions estaven negociant una foto oficial dels sis en grup.Des de la Moncloa en canvi, ofereixen una versió diferent. Un portaveu del Govern sosté que, una vegada queacabin la seva entrevista, les ministres i consellers entraran a saludar-se, però no hi haurà més que això, una simple salutació i no una reunió de treball al voltant d'una taula.En principi, el Govern espanyol no planteja problemes al fet que també quedi registrat aquesta salutació amb imatges, si bé el portaveu ha precisat que era una qüestió que tenia encara de concretar.L'Executiu espanyol reitera que en la reunió Torra podrà parlar del que vulgui, perquè ningú ha exercit una censura prèvia, però ha subratllat que Sánchez ve a Catalunya a parlar de mesures "per a tots els catalans".El Govern assegura que no hi haurà reunió a sis entre l'Executiu central i el de la Generalitat, sinó només unajust després de la trobada entre tots dos.s'han reunit al Palau de Pedralbes la vigília de la sessió del Consell de Ministres de Barcelona, mentre que de forma paral·lela hi ha hagut una altra trobada de la vicepresidenta del Govern,, la ministra de Política Territorial,; el vicepresident català,; i la portaveu del Govern,Després d'aquestes dues reunions simultànies, fonts de la Moncloa han informat que hi haurà una salutació "de cortesia" i "merament protocol·lària" entre els sis membres dels dos governs sense que pugui considerar-se una reunió de treball.La Generalitat havia avançat queencapçalarien una "cimera" dels dos governs.La Generalitat i el Govern central havien mantingut discrepàncies sobre el format de la trobada: l'executiu català ho considerava una "cimera" entre governs; el central una reunió entrei, en paral·lel, una trobada entre ministres i consellers.Per ara, només s'ha permès a la premsa gràfica i càmeres prendre imatges de la trobada entreFonts de la Generalitat han assegurat que, malgrat que només hi ha aquesta imatge, primer es reuniran els dos presidents, i després se sumaran a la trobada les dues ministres i els dos consellers.El Govern ha assegurat que intentaran que els fotògrafs i càmeres captin imatges de la trobada a sis, però no ha pogut garantir-: "Ho intentarem".El president del Govern,, i el de la Generalitat,, ja estan reunits a soles al Palau de Pedralbes i, en paral·lel, ha començat una altra trobada entre la vicepresidentai la ministraamb el vicepresident català,i la conselleraSegons fonts de la Generalitat, aquest és el format que s'ha emprat a l'inici de la reunió al Palau de Pedralbes després de l'arribada de Pedro Sánchez, que ha estat rebut pera la porta de l'edifici.La previsió, segons les mateixes fonts, és que un copacabin la reunió s'afegeixin a la mateixaAl final de les reunions, hi haurà dues conferències de premsa per donar compte del cim: primer dei desprésSegons fonts properes a la reunió, en paralel a la cimera entre els dos presidents, les ministreses reuneixen amb els consellers. Després hi haurà una reunió conjunta entre tots. S'espera que sobres les 20:15 hi hagi les compareixences deEls presidents del govern i de la Generalitat han parlat davant les càmeres a la sala on es farà la reunió.El president del govern espanyol es rebut pera les portes de l'edifici on es celebrarà la reunió entre els dos mandataris.ha saludat el comissari en cap dels Mossos,, en baixar del seu cotxe i després s'ha dirigit a, que havia sortit a rebre'l: s'han donat la mà i han estat parlant fins a entrar a l'edifici.Un grup de persones que s'estaven manifestant contra la presència del socialista han intentat tallar laperò els Mossos ho han impedit. Els congregats han rebut amb crits i insults a la comitiva deA les portes del recinte s'ha desplegat un dispositiu de seguretat que ha constat de 14 dotacions dels Mossos i una desena d'agents de la Guàrdia Urbana, que han tallat el trànsit per facilitar l'arribada dels cotxes.Encara s'espera l'arribada dei els seus ministres després de l'hora pactada de les 19:00 hores. Encara no s'ha donat a conèixer el format de la mateixa.Desenes de persones, convocades per Arran, organització juvenil vinculada a la CUP, i els Comitès de Defensa de la República (CDR), per protestar per la reunió entre els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra.A partir de les 17.30 hores s'han anat concentrant desenes de joves activistes als exteriors del Palau de Pedralbes, protegit per diversos furgons dels Mossos d'Esquadra, sense que el trànsit a l'avinguda Diagonal s'hagi vist de moment afectat.La portaveu d'Arran,, ha donat per bona la resposta a la seva crida donat el "poc marge de temps" amb què va ser convocada la concentració.Segons Martí, la reunió entre"no servirà per a res", ja que la solució no consisteix a parer a "tornar a l'autonomisme"."No veiem per què s'ha de pactar amb el Govern espanyol, que només ens donarà engrunes", ha dit Martí, que ha recalcat que és "a peu de carrer" on Catalunya aconseguirà avenços: "Els carrers són el nostre mètode de lluita".