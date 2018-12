ERC obre un expedient per aclarir l'agressió masclista a la regidora de Molins

Esquerra Republicana va obrir un expedient informatiu per aclarir les acusacions denunciades per la regidora de Molins de Rei Sílvia Guillén, segons la qual la formació va intentar silenciar l'agressió masclista que li hauria fet un company el maig de l'any passat. En un comunicat els republicans van indicar que l'expedient tenia com a objectiu aclarir els fets denunciats i, posteriorment, es prendrien les «decisions oportunes» per mantenir la integritat i la reputació del partit.

La formació, que va expressar «preocupació» pels fets denunciats, va destacar que va activar els protocols pertinents «amb la màxima urgència» i va mostrar el «màxim respecte» per Guillén i va anunciar la voluntat «d'escoltar totes les parts». Està previst que l'expedient es dugui a terme a través de la figura del responsable de compliment i es resolgui amb la màxima urgència possible.