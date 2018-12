Els informes del Govern de Puigdemont sobre el cas eslovè

La Guàrdia Civil va elaborar diversos informes sobre els documents que va preparar l'executiu de Puigdemont sobre la «via eslovena». En aquests, s'esmenta el conflicte civil amb l'antiga Iugoslàvia, que va causar desenes de morts, i també el camí que van recórrer per crear les estructures econòmiques, sense descartar que l'Executiu català hauria guardat diners a l'exterior, com va fer el país de l'antiga Iugoslàvia creant comptes fiduciàries a Luxemburg.

Torra va apostar per aquesta via quan va viatjar a aquest país per entrevistar-se amb el seu president i altres autoritats. Això no obstant, l'anomenada «via eslovena» no és nova en el debat independentista i està sent investigada des de fa mesos per l'Institut armat, que ha realitzat els seus informes a partir d'un document confiscat l'exsecretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, en els registres de casa i el seu despatx. Aquest document de la Generalitat es va realitzar després d'un viatge de quatre representants de l'Executiu català a Eslovènia els dies 9 i 10 de gener de 2017.

L'Institut Armat analitza aquest viatge en almenys dos dels informes lliurats en els últims mesos en el Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, on s'investiga la creació d'estructures d'Estat per a la independència i el referèndum il·legal de l'1-O. En l'informe que va realitzar la Generalitat s'exposa com va aconseguir Eslovènia seva independència. Així, es precisa que la va proclamar el 26 de juny de 1991 i es fan menció explícita al conflicte civil que es va succeir en els dies següents, tot i que no necessita expressament que hi va haver més de 60 morts i una xifra superior als 300 ferits en la « guerra dels 10 dies ».

«Les autoritats iugoslaves van intentar prendre el control de les fronteres evitant l'exèrcit federal però aquest va ser sorprès per la resistència de la policia eslovena i la seva defensa territorial. Després d'una setmana de combats hi va haver un alto el foc i un acord pel qual Eslovènia posposava l'aplicació de la independència tres mesos. El 8 d'octubre de 1991, Eslovènia va esdevenir totalment independent i va introduir la seva pròpia moneda, el Tolar », diu l'informe del Govern.

En aquesta anàlisi, l'Executiu de Puigdemont destaca que a principis de 1992, Eslovènia va ser reconeguda com un Estat independent pels Estats membres de la UE i al maig de 1992, només 8 mesos després de declarar la independència, es va convertir en membre de la ONU. Esmenten, això sí, que va ser possible gràcies a que Eslovènia va obtenir el suport d'Alemanya i del Vaticà.

Matrícula anotada

Però en l'informe del Govern es reconeixen també les diferències que hi ha entre aquest país de l'antiga Iugoslàvia i Catalunya: «Una primera diferència capital amb Catalunya és que Eslovènia es trobava en una confederació que estava col·lapsant. En el cas de Catalunya, Espanya és un Estat molt més poderós. També la força amb què el SI va guanyar el referèndum».

Així, destaquen que va resultar «clau» per aconseguir els seus propòsits, que a Eslovènia, el suport a la independència obtingués el 88,5% dels vots amb un 94,8% de participació.

No obstant això, en el referèndum il·legal de l'1 d'octubre, tot i admetent com a vàlids les dades oficials que es van emetre, va votar només el 43% de la població, majoritàriament, (el 90,2% dels vots) els interessats en la independència. El Govern eslovè també hauria recomanat l'obertura d'un compte fiduciari a Luxemburg.