Sànchez, Turull, Rull i Forn abandonen la vaga de fam

Els quatre presos independentistes en vaga de fam, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, finalitzen avui la seva acció de protesta iniciada pels dos primers fa 20 dies i pels dos restants tres dies després per denunciar que el TC no desencalla els seus recursos d'empara. Consideren que "s'han complert els objectius" que s'havien marcat, que s'ha aconseguit visibilitat internacional i que han "sacsejat el TC" fins a iniciar el "desbloqueig" que reclamaven al tribunal, de qui denunciaven que els estava sotmetent a un tractament dels seus recursos injust.

La portaveu dels reclusos en vaga de fam, Pilar Calvo, ho ha anunciat avui en roda de premsa després que ahir els cinc expresidents de la Generalitat i els quatre expresidents del Parlament els ho demanessin en un comunicat conjunt per a així "salvaguardar el seu dret a la vida i a la salut".

Calvo ha assegurat que els presos "estan bé" de salut tot i haver "perdut entre un 10% i un 11% del seu pes corporal" per aquesta vaga. Ara es preveu que tinguin un "període d'ingrés a infermeria" dins el centre de Lledoners, des d'on es "controlarà el seu estat de salut i com reaccionen al retorn a l'alimentació normal, amb una dieta específica".

Igualment, ha explicat que la decisió d'acabar la protesta rau en que "consideren que s'han acomplert els objectius de conscienciació i s'ha sacsejat el Tribunal Constitucional (TC)". I és que els presos creuen que gràcies a la pressió que ha suposat la vaga de fem els magistrats "s'han posat a donar resposta als recursos interposats que tenien bloquejats".

Al comunicat dels presos que ha llegit Calvo, els independentistes que amb la vaga intentaven "remoure consciències i voluntats, especialment dels magistrats del Tribunal Constitucional", de qui denuncien que "al llarg del darrer any havien vingut bloquejant la resolució dels escrits d'empara amb l'únic objectiu d'endarrerir l'accés al Tribunal Europeu de Drets Humans". Els quatre presos, a més, creuen que els "moviments" del TC amb els seus recursos són efecte de la seva vaga i "accepten aquest anunci com un compromís del Tribunal Constitucional per abandonar el bloqueig que fins ara imposava". "Una decisió que ve confirmada amb les primeres resolucions d'escrits d'empara i amb la previsió - comunicada públicament - que mensualment el Ple d'aquest Tribunal resoldrà sense interrupció tots els recursos pendents relacionats amb la Causa que el Tribunal Suprem instrueix contra l'independentisme.

Després de tot un any d'inacció, el Tribunal Constitucional ha obert el calaix on els nostres escrits d'empara havien estat condemnats a l'oblit, i se'ns obre ara la porta d'accés al Tribunal Europeu de Drets Humans", han afegit.

Els presos afirmen ser conscients "que la vaga de fam ha pogut provocar una profunda commoció en milers de dones i homes de bona voluntat, independentistes i no independentistes, ciutadans de Catalunya però també d'arreu d'Espanya i Europa". "Compartim el criteri que la vaga de fam ha donat visibilitat a la nostra situació processal, i també la constatació que el Tribunal Constitucional ja ha posat calendari a la resolució dels recursos d'empara interposats", afirmen al comunicat, tot afegint que després de la seva protesta són "més conscients, com mai abans, de la capacitat transformadora i mobilitzadora" que tenen.

Per als presos, la vaga de fam els "ha fet més forts com a persones, i també com a poble, per encarar els propers temps". "Uns mesos que vindran marcats pel judici i les sentències que l'Estat espanyol ens imposarà per castigar a tot un país a través dels qui un dia vàrem ser el Govern legítim de Catalunya i els líders de les principals entitats civils sobiranistes. Avui podem dir amb satisfacció que gràcies a aquesta fortalesa col·lectiva hem fet un pas important en la restitució dels nostres drets", han comentat al comunicat.

Tot i desvincular la fi de la vaga de les mobilitzacions d'aquest divendres, els presos són conscients del moment en què arriba la seva decisió i per això, a través de Calvo, han assegurat que "l'únic que esperen del poble de Catalunya és una actitud no violenta, pacífica, amb la cara destapada".

Quan la roda de premsa de Calvo ja estava acabant, s'ha donat a conèixer que el TC ha rebutjat la petició de llibertat de Sànchez perquè considera que no se li pot aplicar la sentència europea sobre un diputat kurd pres. "És la prova que ha passat allò que demanaven, hi ha hagut una resposta del TC, que és negativa en aquest cas, però els permet anar al Tribunal Europeu de Drets Humans". Segons la portaveu, aquesta és "la prova que el calaix del TC s'ha obert i que la seva vaga de fam ha tingut una resposta positiva perquè han fet un sacrifici personal molt gran i aquesta és la resposta".