Els sobiranistes es mobilitzaran al centre de Barcelona i criden a protestar «amb pau i tranquil·litat»

Una vintena d'entitats es manifestaran demà a les 18 hores a Barcelona des dels Jardinets de Gràcia fins al passeig de Gràcia-Gran Via contra el Consell de Ministres a la ciutat i «pels drets socials, el dret a l'autodeterminació i contra la repressió».

En roda de premsa, van explicar que els convocants sota el paraigua de la Comissió 21 de Desembre són la CUP; l'ANC; els CDR; les joventuts del PDeCAT, JNC; les joventuts d'ERC, JERC; l'organització juvenil de l'esquerra independentista vinculada a la CUP Arran; Endavant OSAN i Poble Lliure, també vinculades als cupaires, i les joventuts de l'ANC, Anji-ANC.

També són part de la comissió convocant el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, SPEC; Universitats per la República; Intersindical CSC; Intersindical Alternativa de Catalunya, IAC; La Forja; Constituents per la Ruptura, Embat; Crida LGTBI; i Òmnium els dona suport.

La portaveu de la comissió, Marta Torrecilla, va explicar que hi ha els qui «han generat les condicions de la tempesta perfecta», per la qual cosa va defensar la convocatòria de la manifestació contra la reunió del gabinet de Pedro Sánchez a la capital catalana.

«Tenim motius per protestar i sortir al carrer. Ho farem com sempre: determinats, massius i defensant els drets de tothom; els drets polítics, civils, socials, laborals i, per descomptat, també els nacionals», va dir.

Va defensar que la iniciativa vol reiterar la «necessitat de resoldre el conflicte polític fent efectiu el dret a l'autodeterminació del poble català».

El portaveu Manel Barceló va destacar que l'acte, «col·lectiu, unitari, i divers, és la resposta d'organitzacions de la societat catalana davant del clima de por i amenaça que està construint el Govern espanyol i els partits de l'antic règim».

Va insistir a seguir l'exemple de les mobilitzacions dels darrers anys davant «d'un relat de la violència que és absolutament inexacte» i que atribueixen a aquests agents polítics i també a alguns mitjans de comunicació.

«Pel dret a la protesta, i perquè no se'ns criminalitzi, el moviment s'ha mantingut en la resistència pacífica. Venen aquí a provocar una altra vegada. Es tracta de respondre amb pau i tranquil·litat», va subratllar.

Comissió del 21-D



Per això, davant la voluntat de «dividir, criminalitzar i crear un clima de violència» la Comissió del 21 de Desembre convoca tots els col·lectius i ciutadans a una manifestació pacífica.

La roda de premsa es va fer davant de la Llotja de Mar de Barcelona, on està prevista la reunió de l'Executiu central, que està custodiada per patrulles dels Mossos d'Esquadra a les cantonades. Tanmateix, els convocants evitaran aquest lloc demà quan es celebri el Consell.

Les pintades que van aparèixer el cap de setmana a l'edifici i que feien referència al Consell de Ministres «es van esborrar aquest dilluns», van explicar a Europa Press fonts de la Llotja de Mar.

Els articles 503 i 504 del Codi Penal preveuen penes de fins a 5 anys de presó per impedir o intentar impedir el Consell de Ministres que està previst que se celebri el proper divendres al Palau Llotja de Mar de Barcelona, segons han avisat fonts dels Mossos d'Esquadra.

Des del divendres a primera hora el trànsit al Passeig de Colom estarà restringit totalment, el que sumat als possibles talls a les Rondes es preveu que comportarà problemes de mobilitat a la zona. Mossos d'Esquadra, Cos Nacional de Policia i Guàrdia Civil treballaran des d'un mateix centre de coordinació, situat al Departament d'Interior, per tal de poder prendre decisions de manera conjunta basant-se amb les mateixes imatges i informacions.

El Codi Penal recull explícitament a l'article 503 que incorreran en una pena de presó de dos a quatre anys «els qui invaeixin violentament o amb intimidació el local on estigui constituir el Consell de Ministres» i els que «coartin o per qualsevol mitjà posin obstacles a la llibertat del govern reunit en Consell».

Els Mossos d'Esquadra creuen que podria haver-hi problemes de mobilitat a la ciutat de Barcelona especialment a la Ronda Litoral, i diversos incidents simultanis a diferents punts de Catalunya arran de les mobilitzacions.

Cs es querellarà contra Torra



En un altre ordre de coses, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va anunciar que el seu partit presentarà una querella contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per «emparar i justificar», segons el seu parer, els actes «violents» que porten a terme els Comitès de Defensa de la República (CDR).