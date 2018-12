El TC torna a rebutjar la llibertat de Sànchez

El Tribunal Constitucional ha denegat, per unanimitat, la petició de la defensa de Jordi Sànchez que demanava deixar-lo en llibertat adduint una sentència del tribunal d'Estrasburg que condemnava Turquia per tenir en presó preventiva un líder kurd. El ple creu que la recent sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) no es pot considerar una "circumstància sobrevinguda" i que, per tant, no altera els fonaments de decisions prèvies que ja havia pres el tribunal. Al març i al setembre, el ple del TC ja va rebutjar la mesura cautelar de llibertat i va confirmar la presó provisional de Sànchez. La defensa va presentar una ampliació de l'escrit el 26 de novembre, després de conèixer la sentència d'Estrasburg.