Arran trenca els vidres de la seu del PSC a Vilanova i la Geltrú

L'organització juvenil Arran va trencar la passada nit els vidres de la seu del PSC a Vilanova i la Geltrú en un acte que ella mateixa va difondre mitjançant un vídeo penjat a les xarxes. L'acte d'Arran s'emmarca dins de les protestes que aquesta organització porta a terme amb motiu de la reunió del Consell de Ministres prevista per demà, 21-D, a Barcelona, i se suma a altres atacs a seus del PSC ocorreguts en les últimes hores. En un vídeo penjat per Arran de Vilanova en Twitter, es visualitza com un encaputxat pinta un dels vidres de la seu del PSC a Vilanova amb la frase "21-D, tombem el règim", i a continuació dues persones més copegen amb martells els vidres del local fins a trencar-los.