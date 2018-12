Un manifest que va recollir més de mil signatures amb participació de personalitats de Catalunya i Espanya, entre intel·lectuals, artistes i professionals de diversos camps, demana la dimissió del president de la Generalitat, Quim Torra, per ser «incapaç de governar per a tothom». Signen el manifest personalitats com el dissenyador Javier Mariscal, l'exfiscal Anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo, o l'escriptor Juan Marsé.